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Омск Сайдинг Инвест

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2024
«Выходим на подписание»: в Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова частнику
10 октября, 05:22
«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
4 октября, 08:22
В Омске окончательно одобрили передачу Зеленого острова в концессию
17 июля, 07:01
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
9 июля, 05:35
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Хусайн Закриев увеличил уставный капитал «Омск Сайдинг Инвеста» почти в 70 раз
24 января, 05:15
2023
Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых
22 августа 2023, 05:04

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