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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

иллюстрация

Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых

22 августа 2023, 05:04
Фото: 1MI
иллюстрация
У бизнесмена официально появился новый вид деятельности.

В бизнесе омича Хусайна Закриева в ближайшее время могут произойти заметные изменения. В едином госреестре государственных предпринимателей с 21 августа указан «дополнительный вид деятельности» предпринимателя — «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». По-видимому, это подготовка к расширению бизнеса.

Сейчас Хусайн Закриев известен в первую очередь как единственный учредитель и генеральный директор ООО «Омск Сайдинг Инвест». В качестве ИП он специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом», а его фирма производит и продает (потом и в розницу) профнастил. «Омск Сайдинг Инвест» является еще и основным инвестором парка «Вокруг света» на Зеленом острове.

Муниципальные парки Омска страдают из-за конкуренции частников на «Зеленом острове»
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#Николай Эйхвальд#ИП#Омск Сайдинг Инвест#Бизнес#Новости#Хусейн Закриев
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