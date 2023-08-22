Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В бизнесе омича Хусайна Закриева в ближайшее время могут произойти заметные изменения. В едином госреестре государственных предпринимателей с 21 августа указан «дополнительный вид деятельности» предпринимателя — «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». По-видимому, это подготовка к расширению бизнеса.
Сейчас Хусайн Закриев известен в первую очередь как единственный учредитель и генеральный директор ООО «Омск Сайдинг Инвест». В качестве ИП он специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом», а его фирма производит и продает (потом и в розницу) профнастил. «Омск Сайдинг Инвест» является еще и основным инвестором парка «Вокруг света» на Зеленом острове.