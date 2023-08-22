Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых

Сейчас Хусайн Закриев известен в первую очередь как единственный учредитель и генеральный директор ООО «Омск Сайдинг Инвест». В качестве ИП он специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом», а его фирма производит и продает (потом и в розницу) профнастил. «Омск Сайдинг Инвест» является еще и основным инвестором парка «Вокруг света» на Зеленом острове.