«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»

Posted 4 октября, 08:22
Published 4 октября, 08:22
Modified 4 октября, 09:02
Updated 4 октября, 09:02
В Омске определились с концессионером, который займется парком «Зеленый остров». Как следует из сайта торгов, заявок на участие никто не отправил, поэтому территория парка просто переходит компании «Омск сайдинг инвест» и в руки руководителя Хусайна Закриева. Напомним, что генеральный директор компании Хусайн Закриев увеличил уставный капитал со 150 тысяч до десяти млн. Предприятие производит профнастил и металлочерепицу, а также является инвестором популярного парка «Вокруг света».
Как уже писал Город55, передачу парка частному лицу уже одобрили в омском Горсовете. Срок соглашения составит 25 лет, а концессионеру в аренду отдадут два участка с кадастровыми номерами 55:36:070107:139 и 55:36:000000:170400.
Ранее депутаты Омского городского Совета одобрили передачу «Зеленого острова» в концессию на 25 лет. Инвестор обещает инвестировать значительные средства в развитие этой важной городской зоны отдыха. Если мэрия ежегодно выделяла на содержание парка всего 8 миллионов рублей, «Омск сайдинг инвест» готов вкладывать в эту сферу 42 миллиона рублей в год.
Кроме того, компания планирует вложить 333 миллиона рублей в развитие парка. В рамках концессионного соглашения предусмотрены работы по благоустройству: 100 миллионов рублей будет направлено на обновление набережной Иртыша вдоль парка, столько же — на озеленение и установку системы полива. Также 40 миллионов рублей пойдут на реконструкцию летней эстрады. После окончания концессионного соглашения парк останется в муниципальной собственности.
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