«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»

В Омске определились с концессионером, который займется парком «Зеленый остров». Как следует из сайта торгов, заявок на участие никто не отправил, поэтому территория парка просто переходит компании «Омск сайдинг инвест» и в руки руководителя Хусайна Закриева. Напомним, что генеральный директор компании Хусайн Закриев увеличил уставный капитал со 150 тысяч до десяти млн. Предприятие производит профнастил и металлочерепицу, а также является инвестором популярного парка «Вокруг света».