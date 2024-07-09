Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию

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Published Сегодня, 05:35
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Сегодня, 9 июля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Главным пунктом повестки стало обсуждение вопроса о передачи парка «Зеленый остров» в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», которая уже является инвестором парка развлечений «Вокруг света».
Глава комитета Максим Астафьев в самом начале разговора заявил, что вопрос уже обсуждался во фракции «Единой России».
— Вчера обсуждали очень подробно, и было принято единодушное решение поддержать проект, — рассказал он.
Из прозвучавшего на заседании доклада следует, что концессионное соглашение предлагается заключить на 25 лет, из которых первые 15 — «инвестиционная фаза». Концессионер должен будет развивать территорию, реконструировать находящиеся в парке капитальные объекты, заниматься «созданием движимого имущества и качественным содержанием территории», благоустройством (в частности, озеленением и реконструкцией набережной).
— Планируется сохранение бесплатного доступа в парк, то есть получение доходов от продажи билетов не предусмотрено, — уточняется в докладе.
По окончании срока концессии «Омск Сайдинг Инвест» должен будет передать городу не только территорию, но и созданные на ней за четверть века объекты. Общие расходы концессионера составят около 2 млрд рублей, причем представитель компании настаивает: никакой окупаемости не ожидается, проект не коммерческий, а исключительно социальный.
Никто из участников заседания не стал возражать против такого поворота в судьбе одного из главных омских парков. Алексей Сокин, глава «Центра компетенций по вопросам городской среды», напомнил, что сейчас муниципалитет вынужден тратить только на содержание «Зеленого острова» как минимум 35 млн рублей в год.
— Деньги, которые город мог вложить в парк, он вложил, — уточнил Сокин. — А дальше нужны инвестиции. В целом синергия, которая сейчас происходит, — отличный механизм для развития…
В итоге депутаты единодушно одобрили передачу Зеленого острова в концессию. Окончательное решение будет принято уже на следующей неделе, когда состоится пленарное заседание городского Совета.
Отметим, что судьба Зеленого острова давно вызывает тревогу экологов и простых горожан. «Омск Сайдинг Инвест» обещает, что вместо «замены зеленых насаждений» в парке будет дополнительное озеленение, но даже на сегодняшнем заседании прозвучали заявления о том, что из-за роста трафика предстоит решать проблему парковок.