Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию

Никто из участников заседания не стал возражать против такого поворота в судьбе одного из главных омских парков. Алексей Сокин, глава «Центра компетенций по вопросам городской среды», напомнил, что сейчас муниципалитет вынужден тратить только на содержание «Зеленого острова» как минимум 35 млн рублей в год.