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Охота

Думал, будут бить. В Омской области мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья

24 января 2024, 07:43
Фото: 1MI
Охота

В Омской области местный житель убил 33-летнего мужчину

По данным от пресс-службы СК РФ по Омской области, в селе Старосолдатское было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.

По версии следствия, между обвиняемым и убитым долгое время были неприязненные отношения. 19 января потерпевший вместе с другом пришел к обидчику, чтобы поговорить. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. Незваный гость получил ранения лица и шеи, мужчина умер на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли оружие. На данный момент местного жителя заключили под стражу.

Редакция Города55 ранее писала, что жителю Омской области, совершившему убийство из неприязни, утвердили приговор.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Стрельба#Анастасия Чернобаева#Охотничье ружье
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