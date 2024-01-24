Думал, будут бить. В Омской области мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья

По версии следствия, между обвиняемым и убитым долгое время были неприязненные отношения. 19 января потерпевший вместе с другом пришел к обидчику, чтобы поговорить. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. Незваный гость получил ранения лица и шеи, мужчина умер на месте.