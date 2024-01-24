Думал, будут бить. В Омской области мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По версии следствия, между обвиняемым и убитым долгое время были неприязненные отношения. 19 января потерпевший вместе с другом пришел к обидчику, чтобы поговорить. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. Незваный гость получил ранения лица и шеи, мужчина умер на месте.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли оружие. На данный момент местного жителя заключили под стражу.
Редакция Города55 ранее писала, что жителю Омской области, совершившему убийство из неприязни, утвердили приговор.