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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:28

иллюстрация

Вмешался следком. Из-за трещин в омских домах завели уголовное дело о халатности

12 апреля 2024, 03:12
Фото: Город55
иллюстрация

Омский следком вмешался в скандальное строительство ЖК на Пригородной

Омичи в соцсетях жалуются на строительство нового ЖК на Пригородной. В процессе строительства появились трещины на соседних домах. Следствие устанавливает виновных должностных лиц.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (по факту выдачи незаконного решения на строительство дома в микрорайоне Пригородный).

Как оказалось, местные власти выдали разрешение на строительство дома на берегу Иртыша в месте бывшего причала, несмотря на то, что демонтаж причала не был предусмотрен проектной документацией.

Впоследствии строительные работы стали угрожать целостности многоквартирных домов, расположенных рядом со стройкой. Это нарушает права граждан на комфортное и безопасное проживание.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы восстановить нарушенные права граждан и установить причастных к преступлению лиц.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по данному факту.

Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
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#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Уголовное дело#Новости#Халатность#СК России#Река Иртыш#Незаконное строительство
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