В Омске откладывают консервацию признанной незаконной стройки ЖК «Мирапорт»

Городу55 стало известно, что на площадке скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной после объявления прокуратурой строительства незаконным не приостановились работы. На видео, которым с редакцией поделились местные жители, видно, что на стройке 5 июня присутствовало много рабочих и техники.