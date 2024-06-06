В Омске откладывают консервацию признанной незаконной стройки ЖК «Мирапорт»

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Городу55 стало известно, что на площадке скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной после объявления прокуратурой строительства незаконным не приостановились работы. На видео, которым с редакцией поделились местные жители, видно, что на стройке 5 июня присутствовало много рабочих и техники.
Продолжились работы также и сегодня. В чате микрорайона омичи пожаловались на грязь, которую развозят колесами со стройки ЖК «Мирапорт» выезжающие оттуда грузовики.
«Стройка ЖК „Мирапорт“ в очередной раз пакостит жителям домов улицы Пригородной! Загадили все дорожное покрытие глиной и грязью», — отметил один из жителей домов на Пригородной.
В прокуратуре, которая и потребовала прекратить работу, уточнили, что произойдет это после необходимой консервации строительной площадки.
«В случае не устранения нарушений в добровольном порядке требования прокурора будут заявлены в суд для последующего принудительного исполнения», — сообщили Городу55 в ведомстве.
Если до этого дойдет, и стройку придется останавливать через суд, все может растянуться на несколько месяцев.
Застройщик ЖК «Мирапорт» — компания «Причал 55» — со СМИ предпочитает не общаться и не давать комментарии по сложившейся ситуации и возбужденному из-за стройки делу. В администрации (а мы напомним, что мэру Сергею Шелесту прокуратура внесла представление) попросили нашу редакцию направить официальный запрос.
При этом, по информации источника Города55, разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» компании выдали за один день: в этот день поступившие документы успели рассмотреть и одобрить.
«Причал 55», которым совместно владеют Закир Махмудов, Анастасия Канушина и Элина Шихмирзаева, стал последним, кому в Омске повезло получить разрешение на строительство дома. После этого уже пять месяцев застройщикам отказывают в получении разрешительных документов.