Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
На официальных страницах СК России в соцсетях омичи начали массово жаловаться на строительство нового жилого комплекса на улице Пригородной. По мнению горожан, компания «Причал-55» незаконно получила разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» в Нефтяниках.
Во время строительства зданий, на домах, которые располагаются рядом, начали появляться трещины, также в них нарушилась целостность трубопроводов. По этой причине подвалы жилых домов оказались затоплены канализационными водами.
Сейчас по этому факту проводит поверку региональный следственный комитет, глава СК России Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль и поручил докладывать о промежуточных и окончательных результатах.