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Глава СК Бастрыкин проследит за делом о строительстве нового ЖК на Пригородной

Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной

10 апреля 2024, 09:10
Фото: 1MI

Глава СК Бастрыкин проследит за делом о строительстве нового ЖК на Пригородной

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки о незаконном строительстве жилого комплекса в Нефтяниках.

На официальных страницах СК России в соцсетях омичи начали массово жаловаться на строительство нового жилого комплекса на улице Пригородной. По мнению горожан, компания «Причал-55» незаконно получила разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» в Нефтяниках.

Во время строительства зданий, на домах, которые располагаются рядом, начали появляться трещины, также в них нарушилась целостность трубопроводов. По этой причине подвалы жилых домов оказались затоплены канализационными водами.

Сейчас по этому факту проводит поверку региональный следственный комитет, глава СК России Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль и поручил докладывать о промежуточных и окончательных результатах.

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