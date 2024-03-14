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Омская мэрия обратилась в суд из-за самовольно построенных автомоек

Незаконные автомойки. Омская мэрия обратилась в суд из-за самовольных построек

14 марта 2024, 14:13
Фото: Администрация Омска

Омская мэрия обратилась в суд из-за самовольно построенных автомоек

Оказалось, что участки, на которых располагаются автомойки, предназначались совсем для других целей.

В департаменте архитектуры и градостроительства омской администрации рассказали, что юристы ведомства обратились в суд с иском к ООО «Статус». Дело в том, что автомойка организации была построена незаконно, то есть является самовольной постройкой. Департамент хочет добиться сноса строения за счет средств «Статуса».

Ранее похожие инциденты уже случались. Самовольно установленная автомойка «Акватория» была выявлена специалистами регионального Госстройнадзора. Оказалось, что она находится на участке, который изначально предназначался для парковки автомобилей торгового комплекса.

«Разрешение на строительство на находящемся в собственности ООО „Статус“ земельном участке было получено только на торговый центр. Разрешение на строительство иных объектов капитального строительства, в том числе объекта дорожного сервиса, департаментом архитектуры не выдавалось», — рассказала начальник судебно-претензионного отдела департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Елена Бруева.
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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Незаконное строительство#Самовольная постройка
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