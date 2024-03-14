Незаконные автомойки. Омская мэрия обратилась в суд из-за самовольных построек

В департаменте архитектуры и градостроительства омской администрации рассказали, что юристы ведомства обратились в суд с иском к ООО «Статус». Дело в том, что автомойка организации была построена незаконно, то есть является самовольной постройкой. Департамент хочет добиться сноса строения за счет средств «Статуса».