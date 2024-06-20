Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Городу55 стало известно, что на территории, прилегающей к зданию музыкального театра, собираются срубить 30 сухостойных деревьев — 2 березы и 28 елей. Накануне «зеленая комиссия» согласовала вырубку.
На заседании члены «зеленой комиссии» поинтересовались у представителя бюджетного учреждения, собираются ли они высаживать деревья взамен срубленных.
«В этом году — нет, а в следующем есть планы по елям», — ответил мужчина.
По количеству новых деревьев, которые можно высадить рядом с театром, пока также нет понимания. Сейчас деревья, по словам представителя театра, посажены «кучками», поэтому будут смотреть по обстановке, что освободится. Посадке новых елей к тому же может помешать еще одна проблема — со стороны улицы Лермонтова очень много коммуникаций.
«Там все в коммуникациях. Копают если не каждый день, так через день точно. Там вообще сложно с деревьями», — заявил представитель.
Напомним, что засохшие деревья также планируют вырубить и возле торгового центра «Омский». Скорее всего, это произойдет осенью.