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В Омске разрешили срубить 30 засохших деревьев рядом с музыкальным театром

Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра

20 июня 2024, 03:00
Фото: gorod55.ru

В Омске разрешили срубить 30 засохших деревьев рядом с музыкальным театром

Бюджетное учреждение не исключает, что взамен здесь посадят новые ели. Однако произойдет это точно не раньше 2025 года.

Городу55 стало известно, что на территории, прилегающей к зданию музыкального театра, собираются срубить 30 сухостойных деревьев — 2 березы и 28 елей. Накануне «зеленая комиссия» согласовала вырубку.

На заседании члены «зеленой комиссии» поинтересовались у представителя бюджетного учреждения, собираются ли они высаживать деревья взамен срубленных.

«В этом году — нет, а в следующем есть планы по елям», — ответил мужчина.

По количеству новых деревьев, которые можно высадить рядом с театром, пока также нет понимания. Сейчас деревья, по словам представителя театра, посажены «кучками», поэтому будут смотреть по обстановке, что освободится. Посадке новых елей к тому же может помешать еще одна проблема — со стороны улицы Лермонтова очень много коммуникаций.

«Там все в коммуникациях. Копают если не каждый день, так через день точно. Там вообще сложно с деревьями», — заявил представитель.

Напомним, что засохшие деревья также планируют вырубить и возле торгового центра «Омский». Скорее всего, это произойдет осенью.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Музыкальный театр#Посадка деревьев#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия
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