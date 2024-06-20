Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра

По количеству новых деревьев, которые можно высадить рядом с театром, пока также нет понимания. Сейчас деревья, по словам представителя театра, посажены «кучками», поэтому будут смотреть по обстановке, что освободится. Посадке новых елей к тому же может помешать еще одна проблема — со стороны улицы Лермонтова очень много коммуникаций.