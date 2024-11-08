Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D

Ранее Город55 рассказывал, о спорном участке, который находится за еще одним символом Омска. Рядом с кинотеатром Маяковский планируют обустроить территорию, но при этом срубить деревья. Почему еще не начавшуюся реконструкцию критикуют — рассказываем в материале Города55: