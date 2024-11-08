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Posted 8 ноября, 02:48

Published 8 ноября, 02:48

Modified 8 ноября, 03:39

Updated 8 ноября, 03:39

Памятники и здания Омска появились на картах в виде трехмерных моделей

Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D

8 ноября 2024, 02:48
Фото: Яндекс Карты.

Памятники и здания Омска появились на картах в виде трехмерных моделей

Трехмерными стали 12 символов.

Знаковые здания и памятники Омска появились на картах в виде 3D-моделей, сообщили 7 ноября в компании «Яндекс». Трехмерными стали 12 символов города: «G-Drive Арена», библиотека имени Пушкина, пожарная каланча, Воскресенский собор, филармония, Никольский Казачий собор, знак «Держава», Успенский собор, Музыкальный театр, памятник Любочке, Драматический театр и Тарские ворота.

Чтобы рассмотреть модель на «Яндекс Картах», необходимо приблизить ее. Ракурсы открываются как сверху, так и с разных сторон.

Посмотрим, как выглядят некоторые модели:

Ранее Город55 рассказывал, о спорном участке, который находится за еще одним символом Омска. Рядом с кинотеатром Маяковский планируют обустроить территорию, но при этом срубить деревья. Почему еще не начавшуюся реконструкцию критикуют — рассказываем в материале Города55:

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#Евгений Игишев#Омск#Успенский собор#Музыкальный театр#Яндекс#Филармония#G-Drive Арена#Драматический театр#Тарские ворота#Держава
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