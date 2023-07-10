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На 78-м году ушла из жизни артистка Омского музыкального театра Тамара Лебедева

10 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Прощание с артисткой пройдет 11 июля
Она проработала в театре больше 40 лет.

На 78-м году ушла из жизни артистка оркестра, многолетний концертмейстер группы альтов Тамара Ильинична Лебедева, сообщили сегодня, 10 июля, на странице Омского государственного музыкального театра ВКонтакте.

«Тамара Лебедева была у истоков наработки оперного и балетного репертуара, обладала высокой исполнительской культурой, развитой техникой. Трижды — в 1995, 1996 и 2009 годах Тамара Ильинична выступала с сольными бенефисными программами из самых разнообразных произведениях зарубежных и отечественных композиторов, один из таких концертов транслировался по телевидению», — сообщили в учреждении культуры.
Татьяна Лебедева проработала в театре больше 40 летТатьяна Лебедева проработала в театре больше 40 лет
Татьяна Лебедева проработала в театре больше 40 лет
Фото: Омский государственный музыкальный театр

В театре сообщили, что Тамара Лебедева тяжело болела продолжительное время, но при этом не забывала о музыке. Ей звонили альтисты из театров и оркестров со всей страны для консультации.

Прощание пройдет завтра, 11 июля, с 10:00 до 10:45 в фойе музыкального театра на первом этаже. Артистку похоронят на Пушкинском кладбище.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Татьяны Ильиничны.

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Траурная церемония прощания с Тамарой Ильиничной Лебедевой состоится 11 июля с 14:00 до 14:45 в театре, в фойе первого этажа, центральный вход.

#Евгений Игишев#Смерть#Смерть человека#Некролог#Музыкальный театр#Общество#Омск#Омская область
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