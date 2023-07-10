На 78-м году ушла из жизни артистка Омского музыкального театра Тамара Лебедева

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 10:52
На 78-м году ушла из жизни артистка оркестра, многолетний концертмейстер группы альтов Тамара Ильинична Лебедева, сообщили сегодня, 10 июля, на странице Омского государственного музыкального театра ВКонтакте.
«Тамара Лебедева была у истоков наработки оперного и балетного репертуара, обладала высокой исполнительской культурой, развитой техникой. Трижды — в 1995, 1996 и 2009 годах Тамара Ильинична выступала с сольными бенефисными программами из самых разнообразных произведениях зарубежных и отечественных композиторов, один из таких концертов транслировался по телевидению», — сообщили в учреждении культуры.
В театре сообщили, что Тамара Лебедева тяжело болела продолжительное время, но при этом не забывала о музыке. Ей звонили альтисты из театров и оркестров со всей страны для консультации.
Прощание пройдет завтра, 11 июля, с 10:00 до 10:45 в фойе музыкального театра на первом этаже. Артистку похоронят на Пушкинском кладбище.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Татьяны Ильиничны.
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Траурная церемония прощания с Тамарой Ильиничной Лебедевой состоится 11 июля с 14:00 до 14:45 в театре, в фойе первого этажа, центральный вход.