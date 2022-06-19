Умер артист Омского музтеатра Александр Ланин

Омский государственный музыкальный театр сообщает о смерти артиста оркестра, концертмейстера группы контрабасов Александра Ланина. Он скончался на 61-м году жизни.
В театре Александр Григорьевич прослужил 27 лет. Вместе со своей супругой Ириной Витальевной, артисткой оркестра, являлся хранителем нотной библиотеки театра.
«Талантливый музыкант с огромным опытом оркестровой игры, прекрасный ансамблист», — пишут об Александре Ланине коллеги.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.