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Умер артист Омского музтеатра Александр Ланин

Умер артист Омского музтеатра Александр Ланин

19 июня, 18:55
Фото: 1MI
На 61-м году жизни.

Омский государственный музыкальный театр сообщает о смерти артиста оркестра, концертмейстера группы контрабасов Александра Ланина. Он скончался на 61-м году жизни.

В театре Александр Григорьевич прослужил 27 лет. Вместе со своей супругой Ириной Витальевной, артисткой оркестра, являлся хранителем нотной библиотеки театра.

«Талантливый музыкант с огромным опытом оркестровой игры, прекрасный ансамблист», — пишут об Александре Ланине коллеги.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

#Общество#Новости#Омск#Смерть#Музыкальный театр
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