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Министерство региональной политики

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Апрель
В правительстве Омской области произошла громкая отставка
Она остается советником губернатора Хоценко.
19 апреля, 10:41
Анастасия Терпугова проранжировала своих заместителей
5 апреля, 12:25
Январь
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
19 января, 05:30
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
15 января, 05:19
Декабрь 2023
Зарплаты до 71 тысячи. В омские министерства массово набирают сотрудников
1 декабря 2023, 04:52
Октябрь 2023
В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра
5 октября 2023, 07:44
Июль 2023
Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев
5 июля 2023, 09:14

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