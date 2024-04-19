В правительстве Омской области произошла громкая отставка

Напомним: у главы министерства регполитики Анастасии Терпуговой остаются еще двое заместителей, Андрей Игнатчик и Виталий Кириенко, а также первый заместитель Антон Киселев. 2 недели назад мы писали, что Терпугова специальным распоряжением проранжировала своих замов, так что Боровская стала последней в списке людей, получающих право первой подписи в финансовых документах ведомства.