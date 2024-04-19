В правительстве Омской области произошла громкая отставка

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сегодня, 19 апреля, стало известно о громкой отставке в правительстве Омской области. Свой пост оставила Ольга Боровская, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций.
— Сегодня мой последний день в качестве заместителя министра внутренней политики, — уточнила она, — но я остаюсь в команде Виталия Павловича Хоценко, в статусе советника губернатора Омской области. Работаем дальше!
Напомним: у главы министерства регполитики Анастасии Терпуговой остаются еще двое заместителей, Андрей Игнатчик и Виталий Кириенко, а также первый заместитель Антон Киселев. 2 недели назад мы писали, что Терпугова специальным распоряжением проранжировала своих замов, так что Боровская стала последней в списке людей, получающих право первой подписи в финансовых документах ведомства.
По данным источников Города55, место Боровской в правительстве может занять Ольга Колесник, заместитель гендиректора «12-го канала» и супруга Ивана Колесника, министра по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Напомним: до работы в правительстве Омской области Ольга Боровская была пресс-секретарем депутата Госдумы Андрея Голушко, руководила медиахолдингом «СМИ 55». С 2021 года она руководила Центром управления регионом.