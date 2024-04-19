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Published Сегодня, 10:41

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Ольга Боровская уволилась из министерства региональной политики

В правительстве Омской области произошла громкая отставка

19 апреля 2024, 10:41
Фото: Александр Румянцев

Ольга Боровская уволилась из министерства региональной политики

Она остается советником губернатора Хоценко.

Сегодня, 19 апреля, стало известно о громкой отставке в правительстве Омской области. Свой пост оставила Ольга Боровская, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций.

— Сегодня мой последний день в качестве заместителя министра внутренней политики, — уточнила она, — но я остаюсь в команде Виталия Павловича Хоценко, в статусе советника губернатора Омской области. Работаем дальше!

Напомним: у главы министерства регполитики Анастасии Терпуговой остаются еще двое заместителей, Андрей Игнатчик и Виталий Кириенко, а также первый заместитель Антон Киселев. 2 недели назад мы писали, что Терпугова специальным распоряжением проранжировала своих замов, так что Боровская стала последней в списке людей, получающих право первой подписи в финансовых документах ведомства.

По данным источников Города55, место Боровской в правительстве может занять Ольга Колесник, заместитель гендиректора «12-го канала» и супруга Ивана Колесника, министра по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Напомним: до работы в правительстве Омской области Ольга Боровская была пресс-секретарем депутата Госдумы Андрея Голушко, руководила медиахолдингом «СМИ 55». С 2021 года она руководила Центром управления регионом.

Анастасия Терпугова проранжировала своих заместителей
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Отставки#Ольга Боровская#Министерство региональной политики
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