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Published Сегодня, 04:52

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Зарплаты до 71 тысячи. В омские министерства массово набирают сотрудников

1 декабря 2023, 04:52
Фото: Midjourney
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В правительстве Омской области массово набирают сотрудников.

Вакансии открыли в минздраве и министерстве региональной политики.

Две структуры правительства Омской области разместили свежие вакансии. В министерстве здравоохранения и министерстве региональной политики и массовых коммуникаций формируют кадровый резерв.

От кандидатов требуется наличие высшего образования, опыт государственной службы, знание законов. Специалистам старшей группы должностей готовы предложить от 36 000 до 49 000 рублей в месяц, ведущей группы должностей — от 40 000 до 71 000 рублей.

В министерстве региональной политики вакансии открыты в управлении экспертно-аналитической деятельности, департаменте информационно-правового обеспечения и управлении по работе с органами местного самоуправления.

В минздраве ищут специалистов в управление кадровой работы и государственной службы, управление стратегического развития и реформирования здравоохранения, управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, департамент организации оказания медицинской помощи, отдел профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

Ранее Город55 сообщал, что в омской таможне ищут специалистов на зарплату до 45 тысяч рублей.

Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
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#Омск#Минздрав#Кадры#Зарплата#Вакансии#Евгений Игишев#Министерство региональной политики
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