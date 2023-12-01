Зарплаты до 71 тысячи. В омские министерства массово набирают сотрудников

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Две структуры правительства Омской области разместили свежие вакансии. В министерстве здравоохранения и министерстве региональной политики и массовых коммуникаций формируют кадровый резерв.
От кандидатов требуется наличие высшего образования, опыт государственной службы, знание законов. Специалистам старшей группы должностей готовы предложить от 36 000 до 49 000 рублей в месяц, ведущей группы должностей — от 40 000 до 71 000 рублей.
В министерстве региональной политики вакансии открыты в управлении экспертно-аналитической деятельности, департаменте информационно-правового обеспечения и управлении по работе с органами местного самоуправления.
В минздраве ищут специалистов в управление кадровой работы и государственной службы, управление стратегического развития и реформирования здравоохранения, управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, департамент организации оказания медицинской помощи, отдел профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
Ранее Город55 сообщал, что в омской таможне ищут специалистов на зарплату до 45 тысяч рублей.