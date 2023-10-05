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Published Сегодня, 07:44

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В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра

В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра

5 октября 2023, 07:44
Фото: Город55
Должность в ведомстве Анастасии Терпуговой занял Андрей Игнатчик.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области заместителем главы ведомства назначили Андрея Игнатчика. Распоряжение сегодня, 5 октября, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Игнатчика Андрея Владимировича заместителем Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 5 октября 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.

Ранее Игнатчик работал в этом же министерстве на должности начальника отдела общественно-политических отношений.

Министерство в июне этого года возглавила Анастасия Терпугова. Ее первым заместителем является Антон Киселев, также должности замов занимают Ольга Боровская и Эдуард Блажчук.

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#Политика#Омск#Омская область#Анастасия Терпугова#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Министерство региональной политики
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