Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя

В руководящий состав ведомства вошел Виталий Кириенко. Должность замминистра — начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества — он получил сроком на один год. Для сотрудника установили испытательный срок — три месяца. Ранее этот пост занимал Эдуард Блажчук, но последний год он провел на больничном.