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У омского министра региональной политики появился новый заместитель

Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя

19 января 2024, 05:30
Фото: Город55

У омского министра региональной политики появился новый заместитель

Для заместителя министра установили испытательный срок в три месяца.

У министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасии Терпуговой появился новый заместитель. Соответствующее распоряжение о назначении 18 января подписал губернатор Виталий Хоценко.

В руководящий состав ведомства вошел Виталий Кириенко. Должность замминистра — начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества — он получил сроком на один год. Для сотрудника установили испытательный срок — три месяца. Ранее этот пост занимал Эдуард Блажчук, но последний год он провел на больничном.

Известно, что Кириенко ранее работал в том же министерстве начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и по совместительству заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества.

Напомним, что Анастасия Терпугова возглавила данное министерство в июне 2023 года. Ее первым заместителем значится Антон Киселев, а должности замов также занимают Ольга Боровская и Андрей Игнатчик. Само ведомство в скором времени получит новое название — министерство внутренней политики.

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#Политика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Назначение#Новости#Министерство#Заместитель#Анастасия Терпугова#Юлия Истомина#Министерство региональной политики
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