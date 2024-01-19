Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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У министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасии Терпуговой появился новый заместитель. Соответствующее распоряжение о назначении 18 января подписал губернатор Виталий Хоценко.
В руководящий состав ведомства вошел Виталий Кириенко. Должность замминистра — начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества — он получил сроком на один год. Для сотрудника установили испытательный срок — три месяца. Ранее этот пост занимал Эдуард Блажчук, но последний год он провел на больничном.
Известно, что Кириенко ранее работал в том же министерстве начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и по совместительству заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества.
Напомним, что Анастасия Терпугова возглавила данное министерство в июне 2023 года. Ее первым заместителем значится Антон Киселев, а должности замов также занимают Ольга Боровская и Андрей Игнатчик. Само ведомство в скором времени получит новое название — министерство внутренней политики.