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Published Сегодня, 05:19

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В Омской области сразу двум министерствам придумали новые названия

Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства

15 января 2024, 05:19
Фото: Город55

В Омской области сразу двум министерствам придумали новые названия

В настоящий момент проект указа находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Два действующих региональных ведомства решили переименовать в Омской области. Изменения, по распоряжению губернатора Виталия Хоценко, затронут министерство региональной политики и массовых коммуникаций и министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Соответствующие проекты указов опубликовали на официальных сайтах министерств. Сейчас документы находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы, срок приема ее результатов продлится с 11 по 17 января для минрегполитики и с 13 по 19 января для минсельхоза.

«Переименование министерств связано с синхронизацией наименований региональных органов исполнительной власти с федеральными», — пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Минрегполитики, которым в настоящий момент руководит Анастасия Терпугова, будет переименовано в министерство внутренней политики Омской области. А министерство сельского хозяйства и продовольствия станет называться министерском сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Произойдет это, как следует из проекта указа, с 1 апреля 2024 года.

Принятие указов ни на что, кроме названия ведомств, не повлияет. Изменений в штатной организации не ожидается.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об изменениях в работе заместителей губернатора Омской области. Хоценко взял на себя новые обязанности: курирование деятельности правительства Омской области, различных комиссий и экспертных советов, штабов:

Неминуемо. Омский губернатор взял на себя новые обязанности и изменил задачи замов
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#Политика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Проект#Новости#Министерство#Юлия Истомина#Министерство региональной политики#Министерство сельского хозяйства
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