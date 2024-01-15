Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства

Соответствующие проекты указов опубликовали на официальных сайтах министерств. Сейчас документы находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы, срок приема ее результатов продлится с 11 по 17 января для минрегполитики и с 13 по 19 января для минсельхоза.