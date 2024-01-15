Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Два действующих региональных ведомства решили переименовать в Омской области. Изменения, по распоряжению губернатора Виталия Хоценко, затронут министерство региональной политики и массовых коммуникаций и министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Соответствующие проекты указов опубликовали на официальных сайтах министерств. Сейчас документы находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы, срок приема ее результатов продлится с 11 по 17 января для минрегполитики и с 13 по 19 января для минсельхоза.
«Переименование министерств связано с синхронизацией наименований региональных органов исполнительной власти с федеральными», — пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Минрегполитики, которым в настоящий момент руководит Анастасия Терпугова, будет переименовано в министерство внутренней политики Омской области. А министерство сельского хозяйства и продовольствия станет называться министерском сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Произойдет это, как следует из проекта указа, с 1 апреля 2024 года.
Принятие указов ни на что, кроме названия ведомств, не повлияет. Изменений в штатной организации не ожидается.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об изменениях в работе заместителей губернатора Омской области. Хоценко взял на себя новые обязанности: курирование деятельности правительства Омской области, различных комиссий и экспертных советов, штабов: