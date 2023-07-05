Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев

Киселев долгое время работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области. Именно он вел оперативное сопровождение дела «Омскгазсети», по итогам которого богатейший омский депутат Сергей Калинин отправился в колонию на 16 лет. Интересно, что Киселев еще и курировал деятельность Региональной энергетической комиссии в то самое время, когда его отец, Виталий Александрович Киселев, был заместителем генерального директора «Омскэлектро» (кстати, Киселев-старший до сих пор занимает этот пост).