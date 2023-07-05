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Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев

5 июля 2023, 09:14
Фото: Город55
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Он займет место Анастасии Терпуговой, отправившейся на повышение.

Городу55 стало известно об очередном кадровом решении в правительстве Омской области. На ближайшем заседании кабинета министров объявят о назначении Антона Киселева первым замминистра региональной политики. Этот чиновник займет пост, освободившийся после того, как Анастасия Терпугова стала министром.

Киселев долгое время работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области. Именно он вел оперативное сопровождение дела «Омскгазсети», по итогам которого богатейший омский депутат Сергей Калинин отправился в колонию на 16 лет. Интересно, что Киселев еще и курировал деятельность Региональной энергетической комиссии в то самое время, когда его отец, Виталий Александрович Киселев, был заместителем генерального директора «Омскэлектро» (кстати, Киселев-старший до сих пор занимает этот пост).

В 2017 году Антон Киселев был назначен советником губернатора Виктора Назарова. Последнее время он работал в компании «Россети», а теперь возвращается в областное правительство.

Напомним: министром региональной политики Омской области до недавнего время был Олег Заремба. Теперь он является вице-губернатором без портфеля, но продолжает курировать региональную и внутреннюю политику.

Анастасия Терпугова официально перешла из мэрии в правительство Омской области
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#Николай Эйхвальд#Министерство региональной политики#Политика#Новости#Антон Киселев
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