Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Городу55 стало известно об очередном кадровом решении в правительстве Омской области. На ближайшем заседании кабинета министров объявят о назначении Антона Киселева первым замминистра региональной политики. Этот чиновник займет пост, освободившийся после того, как Анастасия Терпугова стала министром.
Киселев долгое время работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области. Именно он вел оперативное сопровождение дела «Омскгазсети», по итогам которого богатейший омский депутат Сергей Калинин отправился в колонию на 16 лет. Интересно, что Киселев еще и курировал деятельность Региональной энергетической комиссии в то самое время, когда его отец, Виталий Александрович Киселев, был заместителем генерального директора «Омскэлектро» (кстати, Киселев-старший до сих пор занимает этот пост).
В 2017 году Антон Киселев был назначен советником губернатора Виктора Назарова. Последнее время он работал в компании «Россети», а теперь возвращается в областное правительство.
Напомним: министром региональной политики Омской области до недавнего время был Олег Заремба. Теперь он является вице-губернатором без портфеля, но продолжает курировать региональную и внутреннюю политику.