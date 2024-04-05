Анастасия Терпугова проранжировала своих заместителей

Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова подписала приказ, касающийся разделения обязанностей и полномочий между ее заместителями. Речь идет о том, кто получает право первой подписи в финансовых документах ведомства, если не получается отдать особые распоряжения по этому поводу.