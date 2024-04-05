Анастасия Терпугова проранжировала своих заместителей

Posted 5 апреля, 12:25
Published 5 апреля, 12:25
Modified 5 апреля, 12:27
Updated 5 апреля, 12:27
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова подписала приказ, касающийся разделения обязанностей и полномочий между ее заместителями. Речь идет о том, кто получает право первой подписи в финансовых документах ведомства, если не получается отдать особые распоряжения по этому поводу.
— В случае невозможности издания соответствующего распоряжения министерства обязанности министра с предоставлением права первой подписи на финансовых документах министерства исполняет заместитель министра А. В. Игнатчик, — говорится в приказе, — а при его отсутствии по указанным выше причинам — заместитель министра, начальник управления по работе с органами местного самоуправления министерства В. В. Кириенко, а при его отсутствии по указанным выше причинам — заместитель министра, руководитель департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы министерства О. И. Боровская.
Напомним: должность первого заместителя министра в ведомстве занимает Антон Киселев. Именно он по умолчанию замещает Анастасию Терпугову, когда это необходимо.