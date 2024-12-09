Сегодня в Омске: ипотечные аутсайдеры, пополнение в «Авангарде» и забастовка врачей

Омская область оказалась на 67-м месте в рейтинге по срокам накопления на первый взнос по ипотеке. Согласно исследованию «РИА Новости», омским семьям с одним ребенком требуется в среднем 4,4 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. Средняя сумма такого взноса же составляет 1,78 млн рублей.