Сегодня в Омске: ипотечные аутсайдеры, пополнение в «Авангарде» и забастовка врачей

Posted 9 декабря, 14:53
Published 9 декабря, 14:53
Modified 9 декабря, 14:57
Updated 9 декабря, 14:57
Новость №1. Омичам необходимо копить 4,4 года на первый взнос по ипотеке
Омская область оказалась на 67-м месте в рейтинге по срокам накопления на первый взнос по ипотеке. Согласно исследованию «РИА Новости», омским семьям с одним ребенком требуется в среднем 4,4 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. Средняя сумма такого взноса же составляет 1,78 млн рублей.
Новость №2. Канадец Майкл Маклауд прилетел в Омск
Сегодня утром в аэропорту им. Карбышева встретили нового игрока «Авангарда» — канадского нападающего Майкла Маклауда. Форвард поделился с пресс-службой «ястребов» впечатлениями от переезда и ожиданиями на остаток сезона в омском хоккейном клубе.
Новость №3. Врачи Тарской ЦРБ обратились к губернатору, чтобы сохранить отделение
В паблике «Тара 360» появилось видеообращение сотрудников рентгенологического отделения Тарской ЦРБ. Они обратились к губернатору Виталию Хоценко и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой не передавать отделение Омскому клиническому диагностическому центру. Тарчане уверены, что такое решение нанесет серьезный ущерб медицинскому обслуживанию северных районов области.