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Posted 9 декабря, 14:53

Published 9 декабря, 14:53

Modified 9 декабря, 14:57

Updated 9 декабря, 14:57

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Сегодня в Омске: ипотечные аутсайдеры, пополнение в «Авангарде» и забастовка врачей

9 декабря 2024, 14:53
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичам необходимо копить 4,4 года на первый взнос по ипотеке

Омская область оказалась на 67-м месте в рейтинге по срокам накопления на первый взнос по ипотеке. Согласно исследованию «РИА Новости», омским семьям с одним ребенком требуется в среднем 4,4 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м. Средняя сумма такого взноса же составляет 1,78 млн рублей.

4,4 года на первый взнос: Омская область оказалась в «хвосте» ипотечного рейтинга
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Новость №2. Канадец Майкл Маклауд прилетел в Омск

Сегодня утром в аэропорту им. Карбышева встретили нового игрока «Авангарда» — канадского нападающего Майкла Маклауда. Форвард поделился с пресс-службой «ястребов» впечатлениями от переезда и ожиданиями на остаток сезона в омском хоккейном клубе.

В Омск прилетел новый нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд
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Новость №3. Врачи Тарской ЦРБ обратились к губернатору, чтобы сохранить отделение

В паблике «Тара 360» появилось видеообращение сотрудников рентгенологического отделения Тарской ЦРБ. Они обратились к губернатору Виталию Хоценко и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой не передавать отделение Омскому клиническому диагностическому центру. Тарчане уверены, что такое решение нанесет серьезный ущерб медицинскому обслуживанию северных районов области.

«Готовы на голодовку»: омский минздрав планирует закрыть отделение Тарской ЦРБ
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