gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мастерская

Выбрать дату
2024
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
22 июля, 06:50
В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии
На мастер-классах участники рисовали символ братской страны и готовили полезные драники.
2 апреля, 10:47
Бизнес с иголочки. Что происходит на рынке деловой одежды в Омске
2 апреля, 09:48
Мастерская или постоянная база. Архитекторы решают судьбу помещения в центре Омска
Помещение, расположенное на последнем этаже здания на Красном пути, 18, архитекторы арендуют у города.
15 января, 07:36
2023
Юные омские музыканты получили уроки от столичных мэтров
В рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» ученики омских музыкальных школ написали первые авторские произведения.
14 ноября 2023, 02:40
Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей
Молодой омский предприниматель не только собственноручно создает изделия из дерева, но и учит этому школьников.
8 августа 2023, 14:26
Александр Бурков побывал в мастерской у создателей памятника Ивану Бухгольцу
24 марта 2023, 07:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика