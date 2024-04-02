Бизнес с иголочки. Что происходит на рынке деловой одежды в Омске

В Омске одним из самых крупных игроков на рынке индивидуального пошива является мастерская «Залесов и Скок». В 2012 году Роман Залесов вместе с Юлией Скок, открыв собственное дело, начинали с изготовления галстуков-бабочек, а сегодня их мастерские работают сразу в двух городах — Омске и Москве, в каждом из которых ежегодно изготавливается по технологии bespoke в среднем сто костюмов, несколько сотен рубашек, а также пальто, жилеты и аксессуары.