Бизнес с иголочки. Что происходит на рынке деловой одежды в Омске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В 2023 году оборот рынка одежды в России, по данным Росстата, составил 3 трлн 66 млрд рублей. По сравнению со сложным 2022 годом, когда из страны ушел ряд иностранных брендов и продажи снизились на 14,2%, 2023-й отметился восстановительным характером роста продаж одежды.
На долю отечественных производителей на рынке одежды в России приходится около 18%. Треть рынка — за Китаем, второе место — у Узбекистана, а третье — у Бангладеш.
«Мы вот в этом именно сегменте — в деле производства искусственных материалов можем быть несомненным лидером. Сырьем для этого является лесная промышленность наша, нефть, газ, химия», — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Почти половина одежды, которую производят в России, относится к категории деловой (костюмы, пиджаки, жакеты, брюки, платья и юбки). Ее производством в стране занимается около 3000 компаний. В этом направлении местные производители преуспевают и несмотря на трудности добиваются высот.
Производство деловой одежды — это чаще всего именно про индивидуальную историю. Покупатель готов платить и платит большие деньги за идеальную одежду, сшитую по его меркам, в которой он будет чувствовать себя максимально комфортно и уверенно.
Ведущие кутюрье ежегодно на сезонах высокой моды в своих коллекциях обращают внимание на бизнес-стиль. В результате данное направление не стоит на месте, а совершенствуется и пополняется новыми идеями и композициями. Бизнесмены, политики, актеры и другие люди, которые ценят стиль и качество, являются основными клиентами швейных ателье и мастерских.
Преобладают сейчас именно небольшие предприятия. Крупных, основная специализация которых — деловой костюм, не так много. В Коврове таким, например, является швейная фабрика «Сударь» Екатерины и Светланы Степановых, появившаяся еще в советские годы. У компании есть две собственные торговые марки («Сударь» и Venzano), но больше выручки, по словам владелиц, приносят именно заказы партнеров. Фабрика в частности шьет для «Большевички».
«Наращивая объемы, нужно знать наверняка, что сможешь их продать. У компании „Сударь“ основной канал сбыта — оптовые представительства. Собственная розничная сеть не пережила пандемию, открыть ее заново не хватает оборотных средств. На маркетплейсы приходится небольшой процент продаж», — утверждает Екатерина Степанова.
В Омске одним из самых крупных игроков на рынке индивидуального пошива является мастерская «Залесов и Скок». В 2012 году Роман Залесов вместе с Юлией Скок, открыв собственное дело, начинали с изготовления галстуков-бабочек, а сегодня их мастерские работают сразу в двух городах — Омске и Москве, в каждом из которых ежегодно изготавливается по технологии bespoke в среднем сто костюмов, несколько сотен рубашек, а также пальто, жилеты и аксессуары.
Среди клиентов мастерской «Залесов и Скок» преобладают омичи (90%), но есть и те, кто специально приезжает за деловыми костюмами из Новосибирска, Кургана, Екатеринбурга и Дальнего Востока. Москвичам после открытия второй филиале проще навестить мастерскую сразу в столице.
«Мы за Уралом одни остались, кто шьет костюмы по индивидуальным меркам бесклеевым методом в формате bespoke из качественных материалов. Все остальное либо массовое производство простых изделий, либо частные заказы в ателье, не специализирующихся на мужской одежде. Более того, и мы, столкнувшись с кадровым голодом, сейчас отдаем часть заказов на аутсорс», — рассказал Городу55 Роман Залесов.
Говоря об аутсорсе, предприниматель признался, что больше половины всего потока заказов сейчас изготавливается в Китае, еще часть — на фабрике в России. На качестве это никак не сказывается, так как все делают по своим лекалам, а до финала чаще всего вещи доводят уже в собственных мастерских.
В пандемию и с введением санкций в отношении России пришлось столкнуться с множеством сложностей: удорожание всех материалов, проблемы с поставкой ткани в Россию, а без импортных тканей в производстве деловой одежды не обойтись. В Торгово-промышленной палате, кстати, соглашаются, что полной независимости от натуральных импортных тканей добиться нельзя. Но многие виды все-таки можно производить внутри страны, для этого есть условия, хорошая сырьевая база, технологии и производственные площадки.
По словам Романа Залесова, крайне болезненным для отрасли вопросом в последнее время стал кадровый, и предпосылок для улучшения ситуации предприниматель не видит.
«Я был в прошлую пятницу в технологическом колледже на встрече студентов и работодателей. Первый раз я там был в 2019 году, и если тогда был интерес, мы с удовольствием брали на работу молодежь и учили под свои потребности, то в прошлую пятницу на вопрос, кто пойдет работать по специальности, положительно ответил один человек. Вот и все кадры. Кого брать, если никто не хочет работать портными, не говоря уже о закройщиках», — отметил совладелец омской мастерской.
Сохранению благоприятного делового климата в текстильной и легкой промышленности способствует деятельность Торгово-промышленной палаты.
«Торгово-промышленная палата во-многом способствовала, чтобы предприятия спокойно обдумали ситуацию и вышли из тяжелого положения, выдавая сертификаты и заключения о форс-мажоре, не давая регуляторам применять к отдельным предприятиям штрафные санкции. Второе большое направление, чем помогает ТПП нашим предпринимателям, это, так скажем, лоббирует их интересы, например, в Фонде развития промышленности», — подчеркнул Владимир Падалко.
В качестве неотложных мер поддержки производителей одежды называют помощь с обновлением швейного оборудования, например, за счет лизинговых программ и льготных кредитов. В долгосрочной же перспективе внимание должно быть уделено отечественному сырью, наращиванию производства синтетических и смесовых тканей. Имея доступ к качественным и недорогим тканям, компании смогли бы снизить издержки, ослабить зависимость от внешних факторов, нарастить объемы выпуска и потеснить импортный товар на внутреннем рынке.