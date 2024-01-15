Мастерская или постоянная база. Архитекторы решают судьбу помещения в центре Омска

Архитектор отметил, что в мастерской на последнем этаже дома на Красном пути в разное время работали его коллеги — Юрий Захаров и Владимир Паровышник. Сейчас омское отделение Союза архитекторов России зарегистрировано в доме по улице Чапаева, 71/1. Здесь же ранее располагался Дом архитектора, который ликвидировали в марте 2023 года.