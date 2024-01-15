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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Здание на Красном пути

Мастерская или постоянная база. Архитекторы решают судьбу помещения в центре Омска

15 января 2024, 07:36
Фото: yandex.ru/maps
Здание на Красном пути

Омские архитекторы решают судьбу творческой мастерской на Красном пути

Помещение, расположенное на последнем этаже здания на Красном пути, 18, архитекторы арендуют у города.

На балансе у омского отделения союза архитекторов России находится творческая мастерская на 11 этаже жилого дома по Красному пути, 18. Сейчас архитекторы решают, что дальше с этим помещением площадью 35 кв. м делать. Решение собираются принять на заседании омского союза, которое состоится 17 января.

Вариантов, по словам Сакена Хусаинова, рассматривается несколько — организовать персональную творческую мастерскую архитектора, приспособить под постоянное место дислокации омских архитекторов (сейчас такого места у них нет), либо вернуть арендуемое помещение городу, если первые два варианта не будут реализованы.

Архитектор отметил, что в мастерской на последнем этаже дома на Красном пути в разное время работали его коллеги — Юрий Захаров и Владимир Паровышник. Сейчас омское отделение Союза архитекторов России зарегистрировано в доме по улице Чапаева, 71/1. Здесь же ранее располагался Дом архитектора, который ликвидировали в марте 2023 года.

Ранее Город55 рассказывал о претендентах на пост главного архитектора Омской области. Среди них Наталья Старченкова, Игорь Павлов, Сакен Хусаинов и Ольга Шитикова.

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#Общество#Омск#Аренда#Новости#Архитектор#Юлия Истомина#Мастерская#Союз архитекторов#Сакен Хусаинов
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