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В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии

В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии

2 апреля 2024, 10:47
Фото: Штаб общественной поддержки
На мастер-классах участники рисовали символ братской страны и готовили полезные драники.

В Штабе общественной поддержки прошли праздничные мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля. Участники мероприятия рисовали один из символов братской страны — аиста — и учились готовить полезные драники.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Артемов отметил, что Россия и Беларусь — два государства, которые работают в одной экономической формации, заинтересованы в поддержке друг друга.

«Недавно делегацией Омской области посетили Республику Беларусь. Наш регион будет продолжать поддерживать и развивать важные векторы сотрудничества», — отметил Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России».

Тематические мастер-классы прошли в доброй и уютной атмосфере, участие в них принимали и взрослые, и дети.

«С удовольствием научились сегодня делать полезные драники. Получилось, что и традиции сохранили, и лакомство более полезное приготовили. С удовольствием продегустировали, настоящий праздник получился! Такие мероприятия обязательно нужно проводить, ведь они действительно способствуют единению и дружбе», — рассказала участница мастер-класса Людмила Каширина.

Пока взрослые участники учились готовить, дети рисовали аистов и узнавали интересные факты о Белоруссии.

«Узнали сегодня о том, что аист является символом Белорусси. Это священная птица, которая связывает небо и землю, хранит урожай, хранит все небесные стихии. Раньше у меня аист ассоциировался только с рождением детей. Спасибо за полезную информацию!», — рассказала юная гостья штаба Ксюша Вихрова.

Отмечается, что мастер-классы в здании Штаба общественной поддержки проходят еженедельно, также организуются лекции и семинары.

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#Омск#Омская область#Единая Россия#Новости#Мастер-класс#Мастерство#Мастерская#Анастасия Баянова#Штаб поддержки
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