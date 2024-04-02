В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Штабе общественной поддержки прошли праздничные мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля. Участники мероприятия рисовали один из символов братской страны — аиста — и учились готовить полезные драники.
Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Артемов отметил, что Россия и Беларусь — два государства, которые работают в одной экономической формации, заинтересованы в поддержке друг друга.
«Недавно делегацией Омской области посетили Республику Беларусь. Наш регион будет продолжать поддерживать и развивать важные векторы сотрудничества», — отметил Александр Артемов, председатель Законодательного Собрания Омской области, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России».
Тематические мастер-классы прошли в доброй и уютной атмосфере, участие в них принимали и взрослые, и дети.
«С удовольствием научились сегодня делать полезные драники. Получилось, что и традиции сохранили, и лакомство более полезное приготовили. С удовольствием продегустировали, настоящий праздник получился! Такие мероприятия обязательно нужно проводить, ведь они действительно способствуют единению и дружбе», — рассказала участница мастер-класса Людмила Каширина.
Пока взрослые участники учились готовить, дети рисовали аистов и узнавали интересные факты о Белоруссии.
«Узнали сегодня о том, что аист является символом Белорусси. Это священная птица, которая связывает небо и землю, хранит урожай, хранит все небесные стихии. Раньше у меня аист ассоциировался только с рождением детей. Спасибо за полезную информацию!», — рассказала юная гостья штаба Ксюша Вихрова.
Отмечается, что мастер-классы в здании Штаба общественной поддержки проходят еженедельно, также организуются лекции и семинары.