Александр Бурков побывал в мастерской у создателей памятника Ивану Бухгольцу

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:37
Александр Бурков сообщил у себя в телеграм-канале, что в канун Дня работника культуры побывал в мастерской, где сейчас кипит работа по созданию памятника основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу.
«Это первая конная скульптура, которая появится в Омске. Считаю правильным решение мэра Сергея Николаевича Шелеста об установке этого памятника. Городу с более чем трехвековой историей просто необходимо увековечить память его основателя. Важно и то, что создатели монумента и городские власти прислушались к жителям — совместными усилиями выбрали видовое место для новой скульптуры», — прокомментировал Александр Бурков.
4-метровый памятник с основателем Омска, восседающим на коне, установят на Иртышской набережной ко Дню города. Мастера под руководством Михаила Минина дорабатывают эскиз. Формируют и уточняют фрагменты. Каркас эскиза собрали из глины, отдельные части делают из пластилина, чтобы воссоздать до мелочей внешний облик офицера петровской эпохи. Прорабатывается и рукоять шпаги, и пуговицы плаща, и каблуки сапог. Все эти детали делают максимально похожими на оригинал, чтобы омичи могли полноценно представить основателя города. Сейчас проработка эскиза завершена на 80%.
Работы по созданию памятника идут по графику. Все горельефы уже отформовали и отлили в гипсе, осталось дело за литейщиками. После того как мастера завершат лепку скульптуры Ивана Бухгольца, ее отольют в бронзе. Постамент начнут готовить, когда в городе установится теплая погода. По плану — во второй половине апреля — начале мая.
Отметим, что у памятника основателю города есть меценат. Инициативу мэрии Омска по созданию нового символа города, а также по благоустройству территории вокруг него поддержала ГК «Титан».