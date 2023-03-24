Александр Бурков побывал в мастерской у создателей памятника Ивану Бухгольцу

4-метровый памятник с основателем Омска, восседающим на коне, установят на Иртышской набережной ко Дню города. Мастера под руководством Михаила Минина дорабатывают эскиз. Формируют и уточняют фрагменты. Каркас эскиза собрали из глины, отдельные части делают из пластилина, чтобы воссоздать до мелочей внешний облик офицера петровской эпохи. Прорабатывается и рукоять шпаги, и пуговицы плаща, и каблуки сапог. Все эти детали делают максимально похожими на оригинал, чтобы омичи могли полноценно представить основателя города. Сейчас проработка эскиза завершена на 80%.