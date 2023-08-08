Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей

Первая работа с детьми случилась у Леваша в детском центре. Несмотря на отсутствие опыта, она прошла удачно, и после этого появились приглашения проводить мастер-классы в школах, колледжа и других детских центрах. Валентин рассказал, что сейчас он работает с «Лотосом», «Зеленой школой», центром соцзащиты «Рябинушка» и колледжем профессиональных технологий, обучает не только школьников, но и студентов.