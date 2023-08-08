Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Валентин Леваш рассказал «Омскрегиону», с чего началась его история работы с деревом, как простое хобби переросло в прибыльный бизнес и почему он решил передавать свои знания детям.
История знакомства с деревом началась с маленького оконного молотка, который появился у Валентина уже в три года. Несмотря на размер, это был весомый повод для гордости. Но настоящая любовь к столярному делу появилась в школе, на уроках труда.
«У меня был преподаватель Мирошник Борис Павлович, с него все и началось, он обучил нас работать на токарных станках, обучил сверлению, точению. Потом, когда отучился в политехе, я по первому образованию инженер, по выходным уходил в мастерскую и проводил время среди опилок», — поделился мужчина.
Первый заказ начинающий столяр получил от своей мамы. Это была разделочная доска, которую женщина подарила тете Валентина. Душевная реакция на подарок попала на видео, которое после оказалось в соцсетях. Именно после этого, по словам мастера, пошла обратная связь: заказы, первые продажи в интернете, которые не ограничивались Омском.
Первая работа с детьми случилась у Леваша в детском центре. Несмотря на отсутствие опыта, она прошла удачно, и после этого появились приглашения проводить мастер-классы в школах, колледжа и других детских центрах. Валентин рассказал, что сейчас он работает с «Лотосом», «Зеленой школой», центром соцзащиты «Рябинушка» и колледжем профессиональных технологий, обучает не только школьников, но и студентов.
«Самое сложное — заинтересовать. Во-первых, деревяхи тяжелые, во-вторых, у нас в основном ручной труд, потому что для больших станков нужна подготовка. Я начинаю с базы, беру какое-то базовое изделие и смотрю на навыки ребенка. У меня нет какой-то стандартной программы, потому что все дети разные», — объяснил мастер.
Валентин Леваш уделяет больше внимание работе с детьми с ограниченными возможностями. По его словам, во время работы с деревом развивается способность мышления, дети могут реализовывать свои идеи и начинают верить в себя, что очень важно для дальнейшей жизни.
«Я развиваю именно мыслительные качества, чтобы человек не боялся экспериментировать, что-то придумывать. Чтобы он знал, что все идеи можно реализовать, даже если сначала непонятно, как именно это сделать. Если ребенок с малого возраста будет уверен в том, что он может реализовать свою задумку, то дальше у него не будет преград», — убежден Валентин.
Мастер рассказал, что дети остаются радостными после занятий даже несмотря на усталость. Также поделился планами на будущее о запуске сети мастерских, которые будут заниматься совместной закупкой сырья и распространением изделий.