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Ледовые переправы

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Январь
Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу
Сейчас из-за изменений в погоде прекратили работу уже три ледовых дороги — Черлакская, Большереченская и Бородинская.
2 января, 07:09
Декабрь 2023
Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу
По дороге какое-то время нельзя будет передвигаться из-за широкой трещины.
28 декабря 2023, 10:30
Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор
26 декабря 2023, 11:38
Неудачное открытие. На ледовой переправе в Омской области под лед ушел трактор
Происшествие случилось днем 15 декабря.
18 декабря 2023, 12:37
Одна из девяти. В Омской области открылась первая ледовая переправа
Она соединяет села Усть-Ишим и Никольск в Усть-Ишимском муниципальном районе.
15 декабря 2023, 09:49
Апрель 2023
Зима без погибших. В Омской области завершилась акция «Безопасный лед»
За пять месяцев спасатели провели 16 тысяч профилактических бесед.
3 апреля 2023, 09:37
Март 2023
В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления
Уже две переправы «закатали» и установили перед въездом запрещающие знаки. Пока в Омской области действует 7 ледовых переправ из 9.
24 марта 2023, 09:44

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