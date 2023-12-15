Одна из девяти. В Омской области открылась первая ледовая переправа

Техническое освидетельствование переправы провели сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области. Толщина льда на участке составляет 26 см, а максимально допустимая нагрузка на лед — пять тонн. На переправе уже установлены дорожные знаки, а также пункты обогрева и средства спасения.