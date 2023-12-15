Одна из девяти. В Омской области открылась первая ледовая переправа

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:53
Сейчас ледовая переправа уже допущена к эксплуатации. В Усть-Ишимском районе она соединяет села Усть-Ишим и Никольск через реку Иртыш.
Техническое освидетельствование переправы провели сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области. Толщина льда на участке составляет 26 см, а максимально допустимая нагрузка на лед — пять тонн. На переправе уже установлены дорожные знаки, а также пункты обогрева и средства спасения.
Всего в регионе запланировано открыть девять ледовых переправ:
Сообщается, что ледовые переправы будут освидетельствованы и официально открыты по мере нарастания толщины льда на реке Иртыш.