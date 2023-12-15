Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Омской области официально заработала первая ледовая переправа

Одна из девяти. В Омской области открылась первая ледовая переправа

15 декабря 2023, 09:49
Фото: МЧС России по Омской области

В Омской области официально заработала первая ледовая переправа

Она соединяет села Усть-Ишим и Никольск в Усть-Ишимском муниципальном районе.

Сейчас ледовая переправа уже допущена к эксплуатации. В Усть-Ишимском районе она соединяет села Усть-Ишим и Никольск через реку Иртыш.

Техническое освидетельствование переправы провели сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области. Толщина льда на участке составляет 26 см, а максимально допустимая нагрузка на лед — пять тонн. На переправе уже установлены дорожные знаки, а также пункты обогрева и средства спасения.

Всего в регионе запланировано открыть девять ледовых переправ:

  • «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим — с. Никольск) — грузоподъемность 5 тонн;
  • «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново — с. Ярково)
  • «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — д. Александровка);
  • «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Белый Яр);
  • «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Бородинка)
  • «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское — д. Качуково);
  • «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш — д. Тузаклы);
  • «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Большеречье — р. п. Муромцево);
  • «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Черлак — с. Нововаршавка).

Сообщается, что ледовые переправы будут освидетельствованы и официально открыты по мере нарастания толщины льда на реке Иртыш.

В омской Колосовке планируют построить пешеходный мост через реку Беклеш
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Переправа#Переправы#Открытие#Ледовые переправы#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
Сегодня, 02:13
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
Сегодня, 03:04
«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
Сегодня, 07:35
Ждите гостя. Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область
Сегодня, 08:40
На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря
Сегодня, 03:29
В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами
Сегодня, 04:05