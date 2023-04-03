Зима без погибших. В Омской области завершилась акция «Безопасный лед»

Напомним, 31 марта, около 3 часов дня, ребенок провалился под лед, и едва не утонул в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую. Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего на месте не обнаружили. Оказалось, что неравнодушные омичи самостоятельно отвезли ребенка в больницу.