Зима без погибших. В Омской области завершилась акция «Безопасный лед»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Омской области сотрудники регионального МЧС подвели итоги зимы. Спасатели рассказали, что акция «Безопасный лед», которая проходит с начала ледостава до разрушения льда, подошла к концу. Главный итог сезона — погибших нет.
За пять месяцев спасатели провели 16 тысяч профилактических бесед с населением, выезжали к местам возможного выхода людей на лед.
«Но под завершение акции не обошлось без происшествий. К счастью, все остались живы. Но каждый должен понимать, что виновниками данных событий явились сами люди — они вышли на опасный весенний лёд», — рассказали в МЧС. — «Хорошо, что рядом были очевидцы, которые вовремя вызвали помощь! Поэтому в очередной раз призываем омичей ни в коем случае не выходить на тонкий лёд водоемов, строго настрого запретить детям игры даже вблизи водоемов».
Напомним, 31 марта, около 3 часов дня, ребенок провалился под лед, и едва не утонул в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую. Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего на месте не обнаружили. Оказалось, что неравнодушные омичи самостоятельно отвезли ребенка в больницу.
А 12 марта в Омске спасли мужчину, который провалился под лед в районе моста имени 60-летия Победы. Сотрудники МЧС достали мужчину из воды и передали медикам.