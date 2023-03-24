В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления

Проезд перекрыли сугробами, установили запрещающие знаки. Остальные 7 переправ еще функционируют, но тоже могут закрыться со дня на день. МЧС Омской области предупреждает водителей региона, что пользоваться перекрытыми или несанкционированными переправами через реку опасно для жизни.