Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления

24 марта 2023, 09:44
Фото: пресс-служба МЧС Омской области
Уже две переправы «закатали» и установили перед въездом запрещающие знаки. Пока в Омской области действует 7 ледовых переправ из 9.

Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что в двух районах закрыли ледовые переправы из-за оттепели и изменения структуры льда.

Закрыли переправы в Черлакском и Усть-Ишимском районах. Ледовые дороги соединяли через Иртыш поселок Черлак и Нововаршавку, а также поселок Аксеново и село Ярково. Проезд по ним признан опасным. Лед трескается, съезды к переправам разрушаются, поверх льда выступает вода.

Проезд перекрыли сугробами, установили запрещающие знаки. Остальные 7 переправ еще функционируют, но тоже могут закрыться со дня на день. МЧС Омской области предупреждает водителей региона, что пользоваться перекрытыми или несанкционированными переправами через реку опасно для жизни.

Жара или непрекращающийся дождь. Омичам рассказали, какими будут весна и лето
Узнать подробнее
#Омск#Дороги#Перекрытые дороги#Весна#Ледовые переправы#Иртыш#Дарья Зыкова
Подпишитесь
В Омске на ремонт общежитий аграрного университета потратят 10 миллионов рублей
Сегодня, 09:46
Ищут кандидатов. В Омской области обновят составы УИК
Сегодня, 10:01
Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства
Сегодня, 05:12
Омскую «Тепловую компанию» хотят обанкротить еще и из Воронежа
Сегодня, 10:48
Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия
Сегодня, 05:15
Без осадков и сильного ветра. Рабочая неделя в Омске начнется при отличной погоде
Сегодня, 10:26