В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Пресс-служба минтранса Омской области сообщила, что в двух районах закрыли ледовые переправы из-за оттепели и изменения структуры льда.
Закрыли переправы в Черлакском и Усть-Ишимском районах. Ледовые дороги соединяли через Иртыш поселок Черлак и Нововаршавку, а также поселок Аксеново и село Ярково. Проезд по ним признан опасным. Лед трескается, съезды к переправам разрушаются, поверх льда выступает вода.
Проезд перекрыли сугробами, установили запрещающие знаки. Остальные 7 переправ еще функционируют, но тоже могут закрыться со дня на день. МЧС Омской области предупреждает водителей региона, что пользоваться перекрытыми или несанкционированными переправами через реку опасно для жизни.