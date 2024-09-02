«Энергосбыт» хотят наказать за несправедливые суммы в квитанциях омичей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:55
Омское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало проверку в отношении ООО «Омская энергосбытовая компания» (ОЭК) по факту возможных нарушений антимонопольного законодательства. Как рассказали в пресс-службе, поводом для этого стали регулярные жалобы омичей, которые не согласны с цифрами, выставленными в квитанциях.
Единовременное доначисление платы за электроэнергию вызвало вопросы у граждан. В «Энергосбыте» это объяснили изменением тарифов на коммуналку и ростом цен. Утверждены они были 11 июня, распространялись на квитанции с 23 августа 2023 года.
При этом Омский областной суд признал прежний приказ недействующим, что ставит под сомнение правомерность действий компании.
В УФАС считают, что компания не имела права производить перерасчет платы за электрическую энергию по новым нормативам для потребителей, которые уже оплатили свои счета по старым, признанным недействительными тарифам. Такой подход, по мнению УФАС, ущемляет интересы неопределенного круга потребителей и возлагает на них ненадлежащие обязательства. Омское УФАС продолжит расследование и проведет необходимые проверки, чтобы защитить права потребителей и обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства.
Ближайшее слушание уже назначено, там представителям «Энергосбыта» предстоит обосновать правомерность своих действий, а иначе им грозят серьезные санкции.
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