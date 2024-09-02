«Энергосбыт» хотят наказать за несправедливые суммы в квитанциях омичей

В УФАС считают, что компания не имела права производить перерасчет платы за электрическую энергию по новым нормативам для потребителей, которые уже оплатили свои счета по старым, признанным недействительными тарифам. Такой подход, по мнению УФАС, ущемляет интересы неопределенного круга потребителей и возлагает на них ненадлежащие обязательства. Омское УФАС продолжит расследование и проведет необходимые проверки, чтобы защитить права потребителей и обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства.