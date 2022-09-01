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В Омске изменятся счета в квитанциях на оплату коммунальных услуг

1 сентября 11:12
Фото: 1MI
Причина в том, что услуги АО «Омск РТС» перешли в квитанцию ООО «ОЭК»

Теперь в квитанциях Омской энергосбытовой компании появятся строчки за отопление и горячее водоснабжение, которые по факту предоставляет АО «Омск РТС». Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Соответственно, квитанции от «Омск РТС» теперь не будут.

Также теперь омичи смогут передавать показания приборов учета и оплачивать услуги обеих компаний через официальный сайт и личный кабинет ООО «ОЭК». Принимать и консультировать жителей по вопросам коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению продолжит АО «Омск РТС».

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Квитанции ЖКХ#Квитанции#Отопление#Горячая вода
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