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1,1 миллиард «не туда». Омичи ошиблись почти в 83 тыс. платежных квитанций

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
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Омичи за 10 месяцев ошиблись в платежных документах на 1,1 млрд рублей

Человеческий фактор. Налоговикам Омской области пришлось уточнять 82 797 документов. За 10 месяцев омичи некорректно отправили 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба УФНС Омской области опубликовала информацию о том, сколько раз омичи отправляли платежи по неверному адресу или некорректно заполняли личные данные и реквизиты.

Налоговым органам за прошедшие 10 месяцев пришлось уточнять 82 797 документов по платежам «зависшим» в системе. Среди них было 22 612 документов об уплате госпошлины по делам, рассматриваемым в суде, на сумму 25,98 млн рублей. Всего же омичи отправили «в никуда» 1,1 млрд рублей.

В налоговой напомнили, что неправильное заполнение платежных документов тормозит учет этих платежей до уточнения реквизитов. Налоги и сборы просто не могут поступить в бюджет. Омичей попросили уделять особое внимание заполнению документов.

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#Омск#Общество#Новости#Омская область#Налоговая служба#Документы#Квитанции#Дарья Зыкова
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