1,1 миллиард «не туда». Омичи ошиблись почти в 83 тыс. платежных квитанций

Пресс-служба УФНС Омской области опубликовала информацию о том, сколько раз омичи отправляли платежи по неверному адресу или некорректно заполняли личные данные и реквизиты.
Налоговым органам за прошедшие 10 месяцев пришлось уточнять 82 797 документов по платежам «зависшим» в системе. Среди них было 22 612 документов об уплате госпошлины по делам, рассматриваемым в суде, на сумму 25,98 млн рублей. Всего же омичи отправили «в никуда» 1,1 млрд рублей.
В налоговой напомнили, что неправильное заполнение платежных документов тормозит учет этих платежей до уточнения реквизитов. Налоги и сборы просто не могут поступить в бюджет. Омичей попросили уделять особое внимание заполнению документов.