1,1 миллиард «не туда». Омичи ошиблись почти в 83 тыс. платежных квитанций

Налоговым органам за прошедшие 10 месяцев пришлось уточнять 82 797 документов по платежам «зависшим» в системе. Среди них было 22 612 документов об уплате госпошлины по делам, рассматриваемым в суде, на сумму 25,98 млн рублей. Всего же омичи отправили «в никуда» 1,1 млрд рублей.