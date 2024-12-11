Можно не платить? Омичам в декабре пришли «неправильные» квитанции за капремонт

Posted 11 декабря, 11:35
Published 11 декабря, 11:35
Modified 11 декабря, 11:37
Updated 11 декабря, 11:37
В декабре омичи, проживающие в многоквартирных домах, получили некорректно сформированные квитанции за капремонт. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта. Ошибки произошли из-за сбоя в программе.
В результате до собственников дошли квитанции с неверными цифрами по накопленным и оплаченным средствам собственников помещений. Эти суммы всегда указываются в нижней части квитанции. Омичам, которые желают увидеть точную сумму накоплений, посоветовали заходить на сайт фонда в раздел с информацией об МКД.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Омске приняли новые тарифы на содержание жилья. Они начнут действовать в январе 2025 года.