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Posted 11 декабря, 11:35

Published 11 декабря, 11:35

Modified 11 декабря, 11:37

Updated 11 декабря, 11:37

Омичам в декабре доставили квитанции за капремонт с ошибочными цифрами

Можно не платить? Омичам в декабре пришли «неправильные» квитанции за капремонт

11 декабря 2024, 11:35
Фото: 1MI.

Омичам в декабре доставили квитанции за капремонт с ошибочными цифрами

Ошибки в квитанции возникли из-за технического сбоя в программе. Правильные суммы омичам посоветовали смотреть на сайте регионального фонда капремонта.

В декабре омичи, проживающие в многоквартирных домах, получили некорректно сформированные квитанции за капремонт. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта. Ошибки произошли из-за сбоя в программе.

В результате до собственников дошли квитанции с неверными цифрами по накопленным и оплаченным средствам собственников помещений. Эти суммы всегда указываются в нижней части квитанции. Омичам, которые желают увидеть точную сумму накоплений, посоветовали заходить на сайт фонда в раздел с информацией об МКД.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Омске приняли новые тарифы на содержание жилья. Они начнут действовать в январе 2025 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Капремонт#Многоквартирный дом#Новости#Квитанции#Ошибки
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