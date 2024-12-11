Можно не платить? Омичам в декабре пришли «неправильные» квитанции за капремонт

В результате до собственников дошли квитанции с неверными цифрами по накопленным и оплаченным средствам собственников помещений. Эти суммы всегда указываются в нижней части квитанции. Омичам, которые желают увидеть точную сумму накоплений, посоветовали заходить на сайт фонда в раздел с информацией об МКД.