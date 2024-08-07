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Крушение

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Опубликованы кадры с места крушения самолета омских путешественников в Приморье
7 августа, 03:21
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
7 августа, 02:58
Самолетом, который разбился в Афганистане, управляли пилоты с поддельными документами
Кроме того, самолет не проходил обязательное техобслуживание и незаконно получил удостоверение летной годности.
29 января, 13:23
2023
В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии
24 августа 2023, 04:28
Опубликован отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Игорем Малиновским
Названы вероятные причины трагедии.
9 июля 2023, 14:17
Есть погибшие. Что известно о крушении воздушных судов в Брянской области
Информацию сейчас проверяют спецслужбы.
14 мая 2023, 04:55
2022
Количество погибших после падения самолета на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек
В МЧС РФ сообщили об окончании поисково-спасательных работ.
18 октября 2022, 04:44
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
18 июля 2022, 07:41

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