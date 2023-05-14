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Есть погибшие. Что известно о крушении воздушных судов в Брянской области

14 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI
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Информацию сейчас проверяют спецслужбы.

13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета и два истребителя. Они возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел, сообщают «Новые известия».

Вертолет Ми-8 упал в Клинцах. Спасатели нашли обломки. Оба пилота погибли. При крушении пострадала местная жительница.

Второй вертолет упал в Унеческом районе, близ деревни Волкустичи. К месту направились взрывотехники, чтобы проверить информацию о минировании судна. Территорию оцепили.

Истребитель Су-34 упал под Стародубом. Пилот и штурман погибли. В этом же районе было падение истребителя Су-35. Сейчас спецслужбы проверяют эту информацию.

#Крушение#Спецслужбы#Вертолет#Истребители#Происшествия#Новости#Брянская область#Россия
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