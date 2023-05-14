Есть погибшие. Что известно о крушении воздушных судов в Брянской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета и два истребителя. Они возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел, сообщают «Новые известия».
Вертолет Ми-8 упал в Клинцах. Спасатели нашли обломки. Оба пилота погибли. При крушении пострадала местная жительница.
Второй вертолет упал в Унеческом районе, близ деревни Волкустичи. К месту направились взрывотехники, чтобы проверить информацию о минировании судна. Территорию оцепили.
Истребитель Су-34 упал под Стародубом. Пилот и штурман погибли. В этом же районе было падение истребителя Су-35. Сейчас спецслужбы проверяют эту информацию.