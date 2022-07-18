Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке

За штурвалом вертолета находился чемпион мира, омич Игорь Малиновский. Также на борту было два пассажира. Предполагается, что вертолет выполнял экскурсионный рейс. В назначенное время командир воздушного судна не вышел на связь, поиски вертолета не могли начать из-за погодных условий.