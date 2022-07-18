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Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке

Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке

Сегодня, 13:41
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России поделились фотографиями с места трагедии с легкомоторным вертолетом Robinson, где разбился омский биатлонист Игорь Малиновский. Машина, ожидаемо, не подлежит восстановлению.

В ведомстве сообщили, что в минувшую субботу, 16 июля, вертолет Robinson RA-07350 вылетел в 12:22 по местному времени по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров- кальдера вулкана Узон.

За штурвалом вертолета находился чемпион мира, омич Игорь Малиновский. Также на борту было два пассажира. Предполагается, что вертолет выполнял экскурсионный рейс. В назначенное время командир воздушного судна не вышел на связь, поиски вертолета не могли начать из-за погодных условий.

В воскресенье, 17 июля, около 16:30 часов по местному времени в районе вулканического массива Большой Семячик в Камчатском крае спасатели нашли обломки воздушного судна. Все три человека на борту погибли.

По факту инцидента завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Биатлонист Игорь Малиновский в 2021 году объявил о завершении спортивной карьеры и рассказал об увлечении вертолетами. В 2020 году погибший окончил ОЛТУГу, в 2021 прошел летную практику.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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