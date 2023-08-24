В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии

В МЧС России сообщили, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Как пишут «Новые известия», перед падением очевидцы слышали два громких хлопка. Еще одной из высказываемых версий произошедшего взрыва на борту является теракт.