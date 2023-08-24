В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Накануне вечером, 23 августа, под селом Куженкино Тверской области разбился частный самолет Embraer — 135, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. Бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 принадлежал Евгению Пригожину.
В МЧС России сообщили, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Как пишут «Новые известия», перед падением очевидцы слышали два громких хлопка. Еще одной из высказываемых версий произошедшего взрыва на борту является теракт.
С радаров бизнес-джет пропал в 18 часов 11 минут по московскому времени, в этот момент самолет был на высоте 8,5 км и летел со скоростью больше 500 км в час.
Позднее Росавиация опубликовала список пассажиров потерпевшего крушение самолета.
Пассажиры:
Члены экипажа:
О гибели Евгения Пригожина заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Однако официального подтверждения пока нет. На месте падения борта найдены тела восьми погибших, но для установления личности жертв, понадобится экспертиза ДНК.
Добавим, что специальная комиссия Росавиации начала расследование крушения. Ведомство уточнило, что самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. По факту авиационного происшествия в Тверской области Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). По информации РБК, следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.
В СМИ также вчера публиковалась информация о вылете вслед за разбившимся еще одного борта, принадлежавшего Евгению Пригожину. Какое-то время он кружил над Москвой, но позже приземлился в аэропорту Остафьево.
Напомним, что ровно два месяца назад прошел марш Пригожина на Москву. Город55 в связи с этим подробно рассказывал об основных вехах биографии главы ЧВК «Вагнер».