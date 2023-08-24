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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

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В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина. Что известно о трагедии

24 августа 2023, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

При обрушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области погибло 10 человек

В списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, значатся Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин.

Что произошло

Накануне вечером, 23 августа, под селом Куженкино Тверской области разбился частный самолет Embraer — 135, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. Бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 принадлежал Евгению Пригожину.

В МЧС России сообщили, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Как пишут «Новые известия», перед падением очевидцы слышали два громких хлопка. Еще одной из высказываемых версий произошедшего взрыва на борту является теракт.

С радаров бизнес-джет пропал в 18 часов 11 минут по московскому времени, в этот момент самолет был на высоте 8,5 км и летел со скоростью больше 500 км в час.

Кто был на борту

Позднее Росавиация опубликовала список пассажиров потерпевшего крушение самолета.

Пассажиры:

  • Propustin Sergey
  • Makaryan Evgeniy
  • Totmin Aleksandr
  • Chekalov Valeriy
  • Utkin Dmitriy
  • Matuseev Nikolay
  • Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

  • Levshin Aleksei, командир;
  • Karimov Rustam, второй пилот;
  • Raspopova Kristina, бортпроводник.

О гибели Евгения Пригожина заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Однако официального подтверждения пока нет. На месте падения борта найдены тела восьми погибших, но для установления личности жертв, понадобится экспертиза ДНК.

Место катастрофы самолета под ТверьюМесто катастрофы самолета под Тверью
Место катастрофы самолета под Тверью
Фото: Kremlin_Russian

Добавим, что специальная комиссия Росавиации начала расследование крушения. Ведомство уточнило, что самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. По факту авиационного происшествия в Тверской области Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). По информации РБК, следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

В СМИ также вчера публиковалась информация о вылете вслед за разбившимся еще одного борта, принадлежавшего Евгению Пригожину. Какое-то время он кружил над Москвой, но позже приземлился в аэропорту Остафьево.

Напомним, что ровно два месяца назад прошел марш Пригожина на Москву. Город55 в связи с этим подробно рассказывал об основных вехах биографии главы ЧВК «Вагнер».

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#Происшествия#Самолет#Россия#Крушение#Новости#Юлия Истомина#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Тверская область#Авиакатастрофа#Росавиация
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