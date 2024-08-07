Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Спасательные операции по поиску Сергея Федорова и Алены Калагуровой завершены, об этом сообщили в телеграм-канале «Крылья самолета». Известно, что омичи погибли. Это подтвердили и в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, 6 августа в районе посадочной площадке Новороссия в Приморском крае произошло падение легковоздушного судна, следовавшего из Сахалинской области в Приморский край. Установлено место крушения самолета, в результате которого погибли двое человек», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре организуют проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, выяснят, было ли судно готово к вылету и как проходила аварийно-спасательная операция. Расследование уголовного дела находится на контроле.
Напомним, ранее Город55 писал, что Сергей и Алена отправились в перелет на двухместном самолете вдвоем и должны были приземлиться на аэродроме «Новороссия», но этого не случилось. Как сообщили диспетчеры воинской части ПВО, они заметили авиакатастрофу на Лысой горе. Поисково-спасательные работы длились почти сутки.