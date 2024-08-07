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Место крушения самолета омичей

Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье

7 августа 2024, 02:58
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения самолета омичей

Туристы из Омска погибли при авиакатастрофе в Приморье

Молодые люди отправились в путешествие вдвоем на самолете Bristell NG-5 по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Планировали приземлиться на аэродроме «Новороссия», но не успели.

Спасательные операции по поиску Сергея Федорова и Алены Калагуровой завершены, об этом сообщили в телеграм-канале «Крылья самолета». Известно, что омичи погибли. Это подтвердили и в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 6 августа в районе посадочной площадке Новороссия в Приморском крае произошло падение легковоздушного судна, следовавшего из Сахалинской области в Приморский край. Установлено место крушения самолета, в результате которого погибли двое человек», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре организуют проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, выяснят, было ли судно готово к вылету и как проходила аварийно-спасательная операция. Расследование уголовного дела находится на контроле.

Напомним, ранее Город55 писал, что Сергей и Алена отправились в перелет на двухместном самолете вдвоем и должны были приземлиться на аэродроме «Новороссия», но этого не случилось. Как сообщили диспетчеры воинской части ПВО, они заметили авиакатастрофу на Лысой горе. Поисково-спасательные работы длились почти сутки.

Трагедия в Приморье: авиапутешественники из Омска разбились на частном самолете
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#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Россия#Крушение#Новости#Погибшие#Аэродром#Транспортная прокуратура#Авиакатастрофа#Приморье
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