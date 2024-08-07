Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье

Напомним, ранее Город55 писал, что Сергей и Алена отправились в перелет на двухместном самолете вдвоем и должны были приземлиться на аэродроме «Новороссия», но этого не случилось. Как сообщили диспетчеры воинской части ПВО, они заметили авиакатастрофу на Лысой горе. Поисково-спасательные работы длились почти сутки.