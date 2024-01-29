Самолетом, который разбился в Афганистане, управляли пилоты с поддельными документами

После жуткого инцидента у Госавианадзора появились вопросы к состоянию самого самолета, при проверке стало ясно, что на бизнес-джете не было проведено более 15 обязательных работ по ТО. Согласно информации «Известий», не были выполнены полугодовые формы техобслуживания, смазка узлов стабилизатора, механизмов управления закрылками, узлов и агрегатов шасси и многого другого. Более того, самолет этой модели не мог обслуживаться в России из-за отсутствия специалистов с необходимым допуском. Также отмечается, что в Россию он попал только в 2023 году, в то время как год его выпуска — 1978. За более чем 40 лет работы Falcon 10 сменил более 10 собственников.