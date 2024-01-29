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Разбившимся в Афганистане самолетом управляли пилоты с поддельными документами

Самолетом, который разбился в Афганистане, управляли пилоты с поддельными документами

29 января 2024, 13:23
Фото: 1MI

Разбившимся в Афганистане самолетом управляли пилоты с поддельными документами

Кроме того, самолет не проходил обязательное техобслуживание и незаконно получил удостоверение летной годности.

О том, что пилоты разбившегося в Афганистане самолета не имели опыта полетов на Falcon 10, рассказали «Известия» со ссылкой на источник в министерстве транспорта. Оказалось, что, и Дмитрий Беляков, и Аркадий Грачев, предоставили в СЗ МТУ поддельные сертификаты о прохождении подготовки на Falcon 10 в авиационном училище США, на самом же деле они ничего не проходили и не имели права управлять бизнес-джетом.

По этой причине Росавиация лишила Белякова и Грачева права управлять самолетами и аннулировала их свидетельства частных пилотов. Однако это не все проблемы, которые были обнаружены в ходе разбирательств в ситуации.

После жуткого инцидента у Госавианадзора появились вопросы к состоянию самого самолета, при проверке стало ясно, что на бизнес-джете не было проведено более 15 обязательных работ по ТО. Согласно информации «Известий», не были выполнены полугодовые формы техобслуживания, смазка узлов стабилизатора, механизмов управления закрылками, узлов и агрегатов шасси и многого другого. Более того, самолет этой модели не мог обслуживаться в России из-за отсутствия специалистов с необходимым допуском. Также отмечается, что в Россию он попал только в 2023 году, в то время как год его выпуска — 1978. За более чем 40 лет работы Falcon 10 сменил более 10 собственников.

Напомним, что Falcon 10 разбился 20 января во время полета из Паттайи в Москву. Из-за нехватки топлива пилоты запросили аварийную посадку в Таджикистане, после чего самолет сел на склон горы в Афганистане. В результате погибли два пассажира, в оба медработника и оба летчика остались в живых.

Самолет, разбившийся в Афганистане, принадлежал омской модели Екатерине Агаповой
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