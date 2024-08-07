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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:23

Место крушения самолета омичей

Опубликованы кадры с места крушения самолета омских путешественников в Приморье

7 августа 2024, 03:21
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения самолета омичей
Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова направлялись на двухместном самолете в Приморский край. В транспортной прокуратуре расследуют все обстоятельства авиакатастрофы.

Вчера, 6 августа, В Приморье потерпел крушение частный самолет, в котором находились туристы из Омска. Сергей Федоров и Алена Калагурова отправились в многочасовой перелет самостоятельно на самолете Bristell NG-5 по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Однако на посадочной площадке на аэродроме «Новороссия» они так и не появились.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре подтвердили факт гибели туристов. Спасательно-поисковые операции официально завершены, найдены тела и обломки самолета. В ведомстве также опубликовали фото и видео с места трагедии.

Место крушения самолета омичей
Видео: Дальневосточная транспортная прокуратура

Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
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Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
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