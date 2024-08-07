Опубликованы кадры с места крушения самолета омских путешественников в Приморье

Вчера, 6 августа, В Приморье потерпел крушение частный самолет, в котором находились туристы из Омска. Сергей Федоров и Алена Калагурова отправились в многочасовой перелет самостоятельно на самолете Bristell NG-5 по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Однако на посадочной площадке на аэродроме «Новороссия» они так и не появились.