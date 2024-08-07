Опубликованы кадры с места крушения самолета омских путешественников в Приморье

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Вчера, 6 августа, В Приморье потерпел крушение частный самолет, в котором находились туристы из Омска. Сергей Федоров и Алена Калагурова отправились в многочасовой перелет самостоятельно на самолете Bristell NG-5 по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Однако на посадочной площадке на аэродроме «Новороссия» они так и не появились.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре подтвердили факт гибели туристов. Спасательно-поисковые операции официально завершены, найдены тела и обломки самолета. В ведомстве также опубликовали фото и видео с места трагедии.
Сейчас проводится проверка по факту случившегося.