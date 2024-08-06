В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
На сайте «ГИС Торги» появилось предложение о передаче в концессию омского парка «Зеленый остров». Право заключения концессионного соглашения станет предметом торгов, причем заявки будут принимать до 19 сентября текущего года.
Город55 уже писал о том, что передачу Зеленого острова в частные руки одобрил Омский городской Совет. Концессионное соглашение планируется заключить на 25 лет. Концессионер получит в аренду 2 земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:070107:139 (это 46 соток под зданием по адресу Старозагородная роща, 10) и 55:36:000000:170400 (это 59 гектаров парковой земли). Он должен будет тратить не менее 42 млн рублей в год на содержание зоны отдыха, а общие инвестиции в «создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения» должны составить как минимум 333 млн рублей.
Из проекта соглашения следует, что концессионер сможет использовать парк исключительно «для организации отдыха граждан и туризма». При этом у него будет право «с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации» размещать на территории парка «нестационарные торговые точки».
«Место расположения нестационарной торговой точки на территории Объекта Концессионного соглашения, архитектурное решение, изменение внешнего вида, размеров, площади, группы реализуемых товаров, возведение временных пристроек, надстройка дополнительных антресолей, изменение места расположения, определяются Концессионером, с учетом Концессионного соглашения, самостоятельно», — говорится в документе.
Платить за концессию придется 10 тысяч рублей в год (впрочем, эта сумма будет индексироваться с учетом инфляции). Особо отмечается, что концедент (то есть администрация) сможет проверять соблюдение условий соглашения, но он не будет вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность концессионера.
На данный момент в администрацию поступило только одно официальное предложение от потенциального концессионера. Речь идет об ООО «Омск Сайдинг Инвест», уже создавшем на территории Зеленого острова парк развлечений «Вокруг света», который недавно значительно расширился. Эта компания считается основным претендентом на концессию. Депутатам Горсовета она пообещала, что вложит в Зеленый остров 2 млрд рублей и что зарабатывать на концессии вообще не собирается: для нее это не коммерческий, а социальный проект.
Первый заместитель администрации Омска Евгений Романин уже подписал распоряжение «о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях». Из него следует, что муниципалитету условия подходят.
«Принять решение о возможности заключения концессионного соглашения на создание, реконструкцию, содержание и эксплуатацию муниципального имущества, предназначенного для отдыха граждан и туризма на территории городской зоны отдыха „Зеленый остров“ на условиях, представленных обществом с ограниченной ответственностью „Омск Сайдинг Инвест“ в предложении о заключении концессионного соглашения», — говорится в документе.
Таким образом, судьба «Зеленого острова» на ближайшие 25 лет может быть решена уже в сентябре.