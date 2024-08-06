В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров

Город55 уже писал о том, что передачу Зеленого острова в частные руки одобрил Омский городской Совет. Концессионное соглашение планируется заключить на 25 лет. Концессионер получит в аренду 2 земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:070107:139 (это 46 соток под зданием по адресу Старозагородная роща, 10) и 55:36:000000:170400 (это 59 гектаров парковой земли). Он должен будет тратить не менее 42 млн рублей в год на содержание зоны отдыха, а общие инвестиции в «создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения» должны составить как минимум 333 млн рублей.