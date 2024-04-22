Самый жаркий день, одобрение «Федоровки» и новые назначения. Омск в понедельник

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Оказывается, минувшее воскресенье побило трехлетний рекорд температуры: столбик термометра в городе добрался до отметки в 28,6 градуса. Конечно, по сравнению с результатом 2020 года, шажок не самый больше, всего-то 0,6 градуса, но вот кое-где солнце постаралось особенно сильно: 30 градусов в середине апреля — это не шутки. Вот только у погоды крайне странный юмор. Почему — можно узнать в материале ниже:
Пожалуй, главная новость этого дня связана с будущим аэропортом «Омск-Федоровка»: Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возведении новой аэрогавани. Ну, а если быть предельно точными, то этот документ одобрил заключение концессионного соглашения без конкурса. Кстати, концессионером является «Омскаэроинвест» — учредителем компании является АО «Аэропорт Кольцово».
22 апреля в областном правительстве вновь изменился кадровый состав: заместителем Анастасии Терпуговой, министра внутренней политики, стала Ольга Колесник. До этого ее пост занимала Ольга Боровская, но она ушла в отставку 19 апреля.
Отметим, что Ольга Колесник — супруга министра спорта области Ивана Колесника и совсем недавно занимала должность заместителя генерального директора «12-го канала».