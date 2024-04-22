Самый жаркий день, одобрение «Федоровки» и новые назначения. Омск в понедельник

Оказывается, минувшее воскресенье побило трехлетний рекорд температуры: столбик термометра в городе добрался до отметки в 28,6 градуса. Конечно, по сравнению с результатом 2020 года, шажок не самый больше, всего-то 0,6 градуса, но вот кое-где солнце постаралось особенно сильно: 30 градусов в середине апреля — это не шутки. Вот только у погоды крайне странный юмор. Почему — можно узнать в материале ниже: