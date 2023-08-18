В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого

Напомним, что для дворца культуры на Рабиновича пытались найти инвестора еще в 2020 году. Но тогда желающих заняться реконструкцией не нашлось. При этом часть зданий по улице Чернышевского, принадлежавших заводу имени Козицкого, включили в программу приватизации. За 190 млн рублей в мае 2023 года их приобрела компания из Перми «Омск Диджитал». Учредителем фирмы, зарегистрированной 3 мая этого года, является московского ООО «Диджитал Инн». По условиям сделки, новый собственник должен построить на месте бывших заводских цехов технопарк и конгрессно-выставочный зал.