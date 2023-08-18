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В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого

В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого

18 августа 2023, 04:50
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Концессионное соглашение собираются заключить на 18 лет.

В Омске в очередной раз пытаются найти концессионера для дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала. Оба здания построили в 1977 году, находятся они по улице Рабиновича, 93.

Размер концессионной платы составит 446 013 рублей, действовать соглашение будет в течение 18 лет.

В настоящий момент трехэтажное здание ДК площадью 5015,3 кв. м и двухэтажное здание спортзала площадью 520,2 кв. м находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, есть трещины в кирпичной кладке наружных стен и несущих стен перекрытия подвала, повреждена внутренняя отделка, инженерные системы частично функционируют. Процент физического износа — 94%.

Концессионеру предстоит за три года подготовить проектную документацию, получить разрешение на реконструкцию, провести строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию. После чего он сможет оказывать услуги в культурно досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах. Изменять целевое назначение реконструируемых зданий дворца культуры и спортзала запрещается. Также не допускается строительство каких-либо пристроек и надстроек к объектам.

Заявки на конкурс на право заключения концессионного соглашения принимают с 18 августа по 28 сентября. Подписать концессионное соглашение планируют до 16 февраля следующего года.

Напомним, что для дворца культуры на Рабиновича пытались найти инвестора еще в 2020 году. Но тогда желающих заняться реконструкцией не нашлось. При этом часть зданий по улице Чернышевского, принадлежавших заводу имени Козицкого, включили в программу приватизации. За 190 млн рублей в мае 2023 года их приобрела компания из Перми «Омск Диджитал». Учредителем фирмы, зарегистрированной 3 мая этого года, является московского ООО «Диджитал Инн». По условиям сделки, новый собственник должен построить на месте бывших заводских цехов технопарк и конгрессно-выставочный зал.

Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
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#Юлия Истомина#Завод#ДК#Концессионер#Концессия#Инвестор#Реконструкция#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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