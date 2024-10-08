Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак

Несмотря на отсутствие официальной регистрации площадок, они будут переданы инвестору на техобслуживание. Это решение обеспечит не только безопасность, но и комфорт для пользователей, считает Хусайн Закриев. В рамках концессионного соглашения компания гарантирует, что детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак останутся в надлежащем состоянии, соответствующем законодательству. Ранее у площадок отсутствовала какая-либо документация о регистрации, а теперь у компании появятся возможности для этого.