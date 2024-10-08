Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак

Posted 8 октября, 06:43
Published 8 октября, 06:43
Modified 8 октября, 07:04
Updated 8 октября, 07:04
Как уже сообщал Город55, «Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», которая владеет парком «Вокруг света». Соглашение будет действовать в течение 25 лет, а парк в итоге остается омичам. На преображение парка у компании большие планы. Там хотят обновить площадки для выгула собак, пишет 12 канал.
Несмотря на отсутствие официальной регистрации площадок, они будут переданы инвестору на техобслуживание. Это решение обеспечит не только безопасность, но и комфорт для пользователей, считает Хусайн Закриев. В рамках концессионного соглашения компания гарантирует, что детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак останутся в надлежащем состоянии, соответствующем законодательству. Ранее у площадок отсутствовала какая-либо документация о регистрации, а теперь у компании появятся возможности для этого.
Общий объем вложений в развитие «Зеленого острова» составит 2 млрд рублей. Ранее Город55 писал о закрытии известного кафе, которое находилось в парке. Тем не менее, там открываются другие заведения общепита.