Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт

Концессионное соглашение, как ранее рассказывал Город55, подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Известно, что в новом аэропорте длина взлетной полосы составит 3200 метров: это позволит принимать различные пассажирские и грузовые самолеты. В планах строительство терминала площадью от 30 до 40 тысяч «квадратов», который будет рассчитан на 3,5-4 млн пассажиров в год, а также гостиницы и современной парковки.