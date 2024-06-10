Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
На сегодняшнем брифинге глава Омской области Виталий Хоценко в очередной раз отметил важность подписания с УК «Аэропорты регионов» соглашения о строительстве аэропорта в Федоровке.
«Это 43 млрд рублей инвестиций в проект, инвестор гарантирует строительство аэропорта до 2028 года. Мы занимаемся подготовкой внешней инфраструктуры. Правительством Российской Федерации планируется включение данного проекта в нацпроект», — подчеркнул губернатор.
За 30 лет было несколько попыток «реанимировать» проект строительства аэропорта в Федоровке, однако реализован он так и не был. Хотя новые «воздушные ворота» Омской области крайне необходимы. Нахождение действующего аэропорта в черте города ограничивает развитие Омска.
«Первое — ужесточаются нормы безопасности. Аэропорт расположен в черте города-миллионника, что на сегодняшний день недопустимо. Второе — рядом со взлетной полосой сегодня находится заповедная территория „Птичья гавань“, место перелета редких птиц. Третье — дальше будет ограничивающая седьмая подзона, предполагающая согласование со всеми федеральными структурами разрешений на строительство, что будет затягивать вопрос развития города по высотности и скорости принятия решений. И самое главное — вопрос безопасности. В прошлом году самолет, летевший из Сочи в Омск, не стал садиться у нас. Были неполадки на борту и экипаж принял решение лететь в Новосибирск, и сел в поле. Все эти вещи приводят к тому, что решение уже созрело», — привел аргументы Хоценко.
Для растущего пассажиропотока к тому же не хватает мощностей действующего терминала. В сентябре прошлого года губернатор Виталий Хоценко обратился за помощью к президенту Владимиру Путину и попросил его поддержать этот проект.
«Мы для себя определились с партнером, УК „Аэропорты регионов“, потому что у компании есть уникальный опыт строительства аэропортов с нуля в Саратове и Ростове. Владимир Путин поддержал, затем последовали согласовательные процедуры с правительством РФ. И 19 апреля 2024 года вышло распоряжение правительства о согласовании прямого соглашения с компанией „Омскаэроинвест“ (дочерняя компания, созданная „Аэропортами регионов“ для реализации проекта, — прим. Ред.)», — уточнил Хоценко.
Концессионное соглашение, как ранее рассказывал Город55, подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Известно, что в новом аэропорте длина взлетной полосы составит 3200 метров: это позволит принимать различные пассажирские и грузовые самолеты. В планах строительство терминала площадью от 30 до 40 тысяч «квадратов», который будет рассчитан на 3,5-4 млн пассажиров в год, а также гостиницы и современной парковки.