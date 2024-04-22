Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко сообщил важную новость: премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка». Это значит, что наконец-то дан старт строительству нового аэропорта.
Компания «Омскаэроинвест» была выбрана в качестве потенциального концессионера для проекта по строительству нового аэропорта «Омск-Федоровка». В соответствии с подписанным документом возможно заключение концессионного соглашения без проведения конкурса.
Компания «Омскаэроинвест» была зарегистрирована в Екатеринбурге в мае прошлого года. Ее учредителем является АО «Аэропорт Кольцово», входящее в структуру фирмы «Аэропорты регионов», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу.
Напомним, что недавно омичи выбрали дизайн-проект для нового аэропорта «Омск-Федоровка». Победил вариант «Хвои» (38%), вдохновленный воротами Омской крепости. Строительство обойдется в 42,6 млрд рублей и должно завершиться в 2028 году.
В дальнейшей работе над концепцией аэропорта «Федоровка» омские чиновники и архитекторы попросили уделить особое внимание наличию закрытого паркинга, а также коммерческой составляющей (например, фудкорт), чтобы омичи могли с пользой провести время в аэропорту в ожидании своего рейса.