Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»

В дальнейшей работе над концепцией аэропорта «Федоровка» омские чиновники и архитекторы попросили уделить особое внимание наличию закрытого паркинга, а также коммерческой составляющей (например, фудкорт), чтобы омичи могли с пользой провести время в аэропорту в ожидании своего рейса.