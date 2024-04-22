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Проект архитектурного бюро «Хвоя»

Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»

22 апреля 2024, 04:06
Фото: Министерство строительства Омской области
Проект архитектурного бюро «Хвоя»

Стало известно, кто стал инвестором для нового аэропорта «Омск-Федоровка»

Компания «Омскаэроинвест» стала инвестором для строительства нового аэропорта «Омск-Федоровка». В соответствии с подписанным распоряжением, заключение концессионного соглашения пройдет без конкурса.

Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко сообщил важную новость: премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка». Это значит, что наконец-то дан старт строительству нового аэропорта.

Компания «Омскаэроинвест» была выбрана в качестве потенциального концессионера для проекта по строительству нового аэропорта «Омск-Федоровка». В соответствии с подписанным документом возможно заключение концессионного соглашения без проведения конкурса.

распоряжениераспоряжение
распоряжение
Фото: Правительство РФ

Компания «Омскаэроинвест» была зарегистрирована в Екатеринбурге в мае прошлого года. Ее учредителем является АО «Аэропорт Кольцово», входящее в структуру фирмы «Аэропорты регионов», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Напомним, что недавно омичи выбрали дизайн-проект для нового аэропорта «Омск-Федоровка». Победил вариант «Хвои» (38%), вдохновленный воротами Омской крепости. Строительство обойдется в 42,6 млрд рублей и должно завершиться в 2028 году.

В дальнейшей работе над концепцией аэропорта «Федоровка» омские чиновники и архитекторы попросили уделить особое внимание наличию закрытого паркинга, а также коммерческой составляющей (например, фудкорт), чтобы омичи могли с пользой провести время в аэропорту в ожидании своего рейса.

Воздушные ворота от «Хвои». Омичи выбрали дизайн-проект для аэропорта в Федоровке
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