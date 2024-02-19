Два претендента. Недавно созданный Омский РЭО хочет строить мусорный полигон в Ачаире

Срок действия концессионного соглашения рассчитан на 25 лет. Региональное правительство готово потратить на мусорный полигон 4,6 млрд рублей, а объем инвестиций концессионера составит не менее 2,1 млрд, но и не более 3,73 млрд рублей. На будущий полигон собираются в год свозить из Омска до 375 тысяч тонн отходов, участок же должен вмещать в себя в год до 225 тысяч неутилизируемого мусора. Первая очередь строительства с участком компостирования мусора появится в течение года с момента подписания соглашения, мусорный полигон ориентировочно заработает в 2026 году.