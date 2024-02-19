Два претендента. Недавно созданный Омский РЭО хочет строить мусорный полигон в Ачаире

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В Омской области стали известны компании, готовые заключить концессионное соглашение на строительство нового комплекса по обращению с ТКО на территории Ачаира, в 30 км от Омска.
По данным конкурсной комиссии, заявки подали две компании — «Агентство инвестиций и содействия бизнесу», зарегистрированное в 2020 году (учредитель и директор — Елизавета Козлова), и «Омский региональный экологический оператор», который появился в Омской области только 31 января 2024 года. Пока комиссия только вскрыла конверты с заявками на участие, конкурсные предложения будут принимать с 5 марта по 5 июня, после чего наконец выберут победителя.
Мусорный полигон, который собираются строить по концессии в Ачаире, будет состоять из автоматизированного мусоросортировочного комплекса, полигона захоронения, участка обработки отходов, склада для временного хранения вторсырья, административно-бытового корпуса, пункта весового контроля, автомойки и других объектов.
Срок действия концессионного соглашения рассчитан на 25 лет. Региональное правительство готово потратить на мусорный полигон 4,6 млрд рублей, а объем инвестиций концессионера составит не менее 2,1 млрд, но и не более 3,73 млрд рублей. На будущий полигон собираются в год свозить из Омска до 375 тысяч тонн отходов, участок же должен вмещать в себя в год до 225 тысяч неутилизируемого мусора. Первая очередь строительства с участком компостирования мусора появится в течение года с момента подписания соглашения, мусорный полигон ориентировочно заработает в 2026 году.
Напомним, что учредителями «Омского регионального экологического оператора», прописанного в «Континенте», являются «Российский экологический оператор» и «Агентство развития и инвестиций Омской области». Ранее Город55 рассказывал, что новая компания будет заниматься развитием на территории региона экономики замкнутого цикла в части создания мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов и привлекать инвестиции в отрасль по переработке сырья, получаемого из отходов.